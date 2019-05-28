64 yaşındaki işçi, çalıştığı inşaattan düşerek ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı binanın inşaatında, çatıdan zemine düşen 64 yaşındaki işçi Mikail Özdemir ağır yaralandı.

DHA'nın haberine göre olay, İnegöl'e bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı sürdürülen 3 katlı apartmanın çatısında çalışan işçi Mikail Özdemir, iddiaya göre, dengesini kaybedip, zemine çakıldı. Özdemir'in düştüğünü gören işçi arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır olduğunu belirlediği Özdemir'i ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan Mikail Özdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2018 YILINDA EN AZ 1923 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İSİG Meclisinin 2018 raporuna göre geçtiğimiz yıl en az 1923, AKP iktidarı boyunca da yaklaşık 22 bin 500 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. İSİG, Nisan 2019’da en az 145 işçinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Türkiye'de 2018 yılında inşaat-yol işkolunda 438 işçi hayatını kaybederken 325 işçi yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.

"İNŞAATTAN DÜŞEN ADAMI İNCELEMEK BİZİM İŞİMİZ Mİ" DİYEREK KOMİSYON TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

Bu tabloya rağmen geçtiğimiz hafta HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İnsan Hakları Komisyonunda “İş cinayetleri alt komisyonu” kurulması talebinin, AKP ve MHP’li vekiller tarafından, “İnşaattan düşen adamı incelemek bizim işimiz mi?”, “Her başı ağrıyana bir aspirinle mi koşturacağız”, “Böyle basit işlerle mi uğraşacağız” denilerek reddedildiğini açıkladı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

AKP ve MHP: İnşaattan düşen adamı incelemek bizim işimiz mi?