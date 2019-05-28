Adana'da yaralıya müdahale eden hemşire ve sağlık görevlisini darbettiler

Adana'da Hemşire Özlem Üçer ve sağlık görevlisi Sinan Üçer otomobilleriyle hareket halindeyken 15 yaşındaki D.Ç.’ye çarptı. Hafif şekilde yaralanan yayaya müdahale eden çift, 2 kişi tarafından sopayla darbedildi.

Olay, Çukurova ilçesi Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Üçer ailesi araçlarıyla yolda giderken, otobüsten inen D.Ç, aniden yola fırladı. Sinan Üçer'in fren yapmasıyla gencin kolu aracın dikiz aynasına çarptı. Sinan Üçer ve Özlem Üçer, otomobilden inerek hafif yaralanan gence müdahale etmek istedi. Toplanan kalabalığa hemşire olduğunu söyleyen Üçer, ambulansı arayarak D.Ç.’ye ilk müdahaleyi yaptı.

Olay yerinde bulunan 2 kişi ise çifte sopalarla vurmaya başladı. Yüzüne aldığı darbeyle gözü moraran Özlem Üçer ve eşi, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

KIZLARI SALDIRI ANINI GÖRÜNTÜLEDİ

Bu sırada otomobilde bulunan Üçer çiftinin 10 yaşındaki kızları tüm yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Polis ve sağlık görevlilerin olay yerine gelmesiyle saldırganlar kaçarken, D.Ç. ise yapılan müdahalenin ardından evine gitti. Saldırıya uğrayan Sinan Üçer ile Özlem Üçer, şikayetçi oldu.

Özlem Üçer, kendilerini darp eden kişilerin kimliklerinin belli olduğunu belirterek, “Biz 20 veya 30 ile gidiyorduk. Kız aniden önümüze fırladı. Fren yaptık, kolu dikiz aynasına çarptı. Otomobilden inerek, hemşire olduğumu söyledim, müdahale ettim. Yaralı kız, ambulans istemedi. 2 kişi eşime ve bana sopalarla saldırdı. Biz vurup kaçmadık, her şey çocuğumuzun gözü önünde oldu. Saldırganlardan şikayetçiyim” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Adana/DHA)