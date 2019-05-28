Adana Demirspor taraftarına uygulanan şiddete TBMM’den tepki

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Antakya Atatürk Stadı’nda gerçekleşen Hatayspor-Adana Demirspor karşılaşması sonrası polis ve özel güvenlik görevlilerinin mavi-lacivertli taraftara uyguladığı şiddeti Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

“HESAP VERMELİ”

Hatayspor-Adana Demirspor Play-Off yarı finali 2. maçı sonrası stadyum içerisinde ve çevresinde Adana Demirspor taraftarlarına polis ve özel güvenlik mensupları tarafından orantısız güç ve şiddet uygulandığına dikkat çeken Şevkin, minik çocukların dahi gözünün yaşına bakmadan biber gazlı, plastik mermili saldırı gerçekleştirilmesine tepki gösterdi. Taraftara geçmiş olsun dileklerini ileten Dr. Müzeyyen Şevkin, “Sorumluların adalet önünde hesap vermesini ümit ediyorum” diye konuştu.

“MÜLAKAT SİSTEMİ YANLIŞ”

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, mecliste ayrıca sözleşmeli sağlık personeli alımında mülakat uygulamasının yanlışlığına da dikkat çekti.

Daha önce KPSS puanı ile merkezi atama yoluyla yapılan sağlık personeli alımına mülakat uygulamasının getirilmesinin kabul edilemez olduğuna dikkat çeken Dr. Şevkin, şunları söyledi: “Önce KPSS puanıyla alım gerçekleştirileceğinin duyurulması, ardından mülakat sisteminin getirilmesi sağlıkçılara vurulacak büyük bir darbedir. Daha önceki mülakatlarda yaşanan torpilleri, kayırmaları, sınav birincilerinin düşürüldükleri içler acısı hali gördük. Emek vererek hazırlanan ve sınavlarda yüksek puan alan sağlıkçılarla birlikte tüm atama bekleyenler emeklerinin karşılığını almalıdır. Aylarca sınav kaygısıyla evlerine hapsolan gençlerin mülakattan kaynaklanan endişeleri sona erdirilmelidir. Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca’nın sağlıkçıların sesine kulak vermesini ümit ediyorum.” (Adana/EVRENSEL)