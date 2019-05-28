28 Mayıs 2019 10:03

Yıldırım: Çaldılar demeye mecburdum, algı operasyonu yapıldı

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programında soruları yanıtladı. 

Yıldırım: Çaldılar demeye mecburdum, algı operasyonu yapıldı

FOX Tv'de yayımlanan İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programından ekran görüntüsü alınmıştır.

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    Fox TV'de yayımlanan İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına katılan AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, "‘Çaldılar’ demeye mecburdum. Algı operasyonu yapıldı. Hukuki bir tabir değildi bu. Ben farkındayım" ifadesini kullandı.

    İsmail Küçükkaya'nın "Rakibiniz, usulsüz oluşturulduğu belirtilen sandıklarda rakibim önde diyor?" sorusuna Yıldırım, "İnceleme adaya göre olmaz. Verilen bütün oylara göre yapılıyor İsmail bey. Bu çok anlamlı değil. Herkesin verdiği oy yerli yerine gitmesi lazım" yanıtı verdi.

    Seçim akşamı Binali Yıldırım'ın sandıkların henüz yarısı açılmışken 'Kazandık' açıklaması yapmasına ilişkin değerlendirmesi ise "Bu açıklamaya ihtiyaç vardı. Çünkü bu açıklamadan sonra sandık kurullarındaki arkadaşlarımız demoralize olurlardı. Arkadaşlar simülasyon yaptı, yüzde 98'den fazlası açılmış, bundan sonrası değişmeyecek dediler. Ben de bu açıklamayı yaptım. Bu hataysa hata benim" oldu. 

    İMAMOĞLU İLE PROGRAMA ÇIKMA TARTIŞMASI

    "Ekrem İmamoğlu ile aynı programa çıkacak mısınız?" sorusuna ise "Hangi kanalda kiminle yapacağımız benim açımdan fark etmez. Hiçbir problem yok. Ben her türlü, her platformda varım. Tek bir şartım var, ben İstanbul'u konuşmak istiyorum. İstanbul dışında konuşamayacağımdan değil, İstanbul'a haksızlık etmek istemem. İstanbulluları da ekrana bağlayıp zamanını yemememiz lazım" yanıtını verdi.

    "ÇALDILAR DEMEYE MECBURDUM"

    Daha önce yaptığı “Oyları çaldılar” açıklaması üzerine konuşan Yıldırım, “‘Çaldılar’ demeye mecburdum. Algı operasyonu yapıldı. Hukuki bir tabir değildi bu. Ben farkındayım." ifadelerini kullandı. Küçükkaya'nın "Yani halk diliyle mi öyle dediniz?" sözlerine ise "Evet. En büyük mağduriyeti yaşayan İstanbullular var, ben varım ve ben sesimi duyuramıyorum. Kendimi ifade edemiyorum" dedi.

    YILDIRIM'DAN YENİ VAATLER

    Yıldırım konuşmasında yeni vaatlerde bulundu:

    “70 bin sokağı var İstanbul’un. Hepsine kamera, ışık koyacağız. Kadınlar gündüz gibi gezecek."

    "Bu şehirde 300 bin çift tekerlek var. Bunlar her gün İstanbul'un her tarafına gidiyorlar. Bu motosikletlere 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri bedava olacak. Motosiklet park yeri yok. Motosikletlere özel park yerleri yapılacak. Bisikletvari. İkincisi doğalgaza indirim yapacağız. Yüzde 10 indirim yapacağız. Bununla ilgili çalışmalar yaptırıyorum. Ayrıca sosyal destek alan 80 bin aile var İstanbul'da. Bunların doğalgaz faturalarının 50 lirasını biz karşılayacağız."

    İGDAŞ ile davalık aboneler var. 300 milyon faizi olmuş sadece. Bu faizleri sileceğiz, el sıkışacağız. Meclis’te öğrencilere indirim yapıldı. Sen yaptın ben yaptım kavgası da oldu. Şunu bilmek lazım orada Meclis kurulu olmadan hiçbir karar geçmez. Bu indirim üniversite öğrencilere geldi, liseyi bitirip üniversite kazanamamış öğrencileri de biz dahil edeceğiz bu indirime. Gençler, büyükşehir ve ilçe beledileyelerinin spor tesislerinden ücretsiz yararlanacak." (HABER MERKEZİ)

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