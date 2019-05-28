28 Mayıs 2019 09:48
KPSS geç başvuruları bugün 23.59’da sona erecek
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı geç başvuruları bugün 23.59’da sona erecek.
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı geç başvurularının bugün 23.59’da sona ereceği bildirildi.
ÖSYM’nin Twitter hesabından KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.
Duyuruda, adayların KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabileceği kaydedildi. (HABER MERKEZİ)
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