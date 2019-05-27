Samsun'da Makro işçileri iftar sofrasında buluştu

43 haftadır hakları için mücadele eden işten atılan Makro işçileri, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda Tez-Koop-İş sendikasının kurduğu iftar sofrasında bir araya geldi.

Emek Partisi, Halkevleri, Devrimci 78’liler üye ve yöneticileri de işçileri yalnız bırakmadı. İşçiler adına konuşan Eda Bulut, sofranın kurulmasında emeği geçenlere Tez-Koop-İş sendikasına ve destek veren kurumlara teşekkür etti. Bugüne kadar yılmadan yürüttükleri mücadelelerinin haklarını kazanana kadar kararlılıkla devam ettireceklerini söyleyen Bulut, "Haklarımızı aldığımızda dostlarımızla beraber daha büyük, daha görkemli bir sofrayı hep birlikte kurarak eğleneceğiz" dedi. (Samsun/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

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