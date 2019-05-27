Muğla'da kadınlar çocuklarını okutmak için tütünün acısına katlanıyor

Cavit AKGÜN

Muğla

Muğla’da sabahın ilk ışıklarında 70 lira yevmiyeyle sıcak havada tütün diken kadınlar, çocuklarını okutma, çeyiz hazırlama hayaliyle zorluklara katlanıyor.

Ege’de tütüne 1990’da kota getirilmesiyle umudunu zeytine bağlayan yüzlerce aile, Muğla ve ilçelerinde özel sektörün ihtiyaca göre alım yapması nedeniyle tütün ekimine yeniden dönüş yapmaya başladı.

Tütün ekili tarlalarda çalışanlar ise maddi olarak sıkıntı yaşayan kadınlar. Sabahın 7’sinden akşam güneş batıncaya kadar 70 lira yevmiyle ile çalışan kadınlar kestikleri çorapları eldiven yapıyor. 30 derece sıcaklıkta yüzleri kavrulan kadınların kimisi çocuklarının eğitim masrafı, kimisi ise çeyiz hazırlamak amacıyla tarlada çalışıyor.

Fotoğraf: Cavit Akgün/DHA

2 çocuk annesi Aysel Uyar, “Ekmek parası için arkadaşlar ile birlikte çalışıyoruz. Tütün, emek isteyen bir iştir. Sıcaklarda çalışmak zor oluyor. Evde otursak ne yapalım, 5 kuruş para veren var mı? Ekmek paramız için katlanmak zorundayız. Muğlamızda bizim yapabileceğimiz başka bir iş alanı da yok. Güneş bazen baş ağrısı yapsa da aldırış etmiyorum. Tütün fidesi toprakla buluştuktan sonra kırımı yapılıyor ve iplere diziliyor. Kurutulmaya bırakıldıktan sonra ise firmalara satılıyor” dedi.

4 çocuk annesi Elif Çelebi ise “Eskiden tütünü kendimiz dikerdik. 2 yıldır yevmiye ile başkalarının tarlalarında çalışıyorum” dedi.

Fotoğraf: Cavit Akgün/DHA

Muğla ve ilçeleri Fethiye, Kavaklıdere, Menteşe, Milas, Ula ve Yatağan’da yaklaşık 21 bin 753 hektar alanda tütün ekimi yapılıyor. Yaklaşık bin kadın işçi bu tarlalarda çalışıyor. (DHA)