Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği, Kocaeli Körfez’in Yarımca bölgesi ve Esentepe mahallelerinde peş peşe düzenlediği “Çocukların çıkaramadığı ses olmak zorundayız” başlıklı panelde mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneğinin Yarımca’nın Mimar Sinan Mahallesinde ve Esentepe’de Sivas Arıklılar derneğinde düzenlediği etkinliklerde çocuk istismarına karşı nelerin yapılabileceği tartışıldı. Avukat ve sosyal hizmet uzmanının katılımıyla gerçekleştirilen panelde söz alan Sosyal hizmet uzmanı, çocukların sadece cinsel değil fiziksel, sözlü, psikolojik istismara da maruz kaldığını belirtti ve "Çocuklarla kötü konuşma ya da yüksek sesle konuşma bile onların ruhsal durumunu etkiliyor” dedi. Çocuklara cinsellik eğitiminin verilmesinin ayıp olduğu anlayışını eleştiren uzman “Bunun yerine çocuklara mahrem ve özel bölge kavramlarının kullanılması gerekiyor ve buralara dokunulmamasının öğretilmesi lazım” dedi.

İDAM VE HADIM ÇÖZÜM DEĞİL

Fotoğraf: Evrensel

Yargı süreçlerinin istismara uğrayan çocukları mağdur ettiğine, istismarı uygulayanların iyi hal indirimleri ve haksız tahrik indirimleri ile ödüllendirildiğine değinen avukat “İdam ve hadım çocuk istismarıyla mücadelede etkili çözümler değil. Uygulandığı ülkeleri görüyoruz, istismar ve şiddetin azaldığı değil toplumsal şiddetin arttığı bir dumdalar” dedi.

Çocukların ifadelerinin ciddiye alınmamasının büyük bir sorun olduğunu dile getiren avukat “Hayal dünyaları üzerinden gerçek olmayan beyanlar verebilecekleri algısı, çocukların rahatça konuşabilecekleri kişi ve ortamların olmayışı, erken dönemde müdahale edilebilecek koşulların atlanması anlamına geliyor” dedi.

Panellerde çocuk istismarının ancak mücadele edildiği ve birlik olunabildiği zaman önlenebileceği vurgusu yapıldı. (Kocaeli/EVRENSEL)