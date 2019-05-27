Manisalı eğitim emekçileri ve veliler: Okulumuza dokunmayın

Manisa Ticaret Lisesinin lağvedilmesi girişimine karşı Öğrenci Veli Derneği Manisa Şubesi, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenledi.

Manisa Yunusemre ilçesi Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin kapatılacağı ile ilgili son günlerde çıkan haberlere ilişkin Manisa'daki eğitim emekçileri ve veliler tepki gösterdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yapılan açıklamayı mağdur öğrenci ve aileler adına Ögrenci Veli Der Yönetim Kurulu üyesi Gülbahar Tahmilci okudu.

Gülbahar Tahmilci, ülkede üniversite mezunlarına da meslek lisesi mezunlarına da ihtiyaç olduğunu, özellikle Manisa gibi yüz bin işçinin çalıştığı bir kentte meslek liselerine ihtiyacın daha fazla olduğunu söyledi. Yeni bir okul kazandırılması gerekçesiyle bunun yapıldığını iddia ettiklerini söyleyen Tahmilci, "Mevcut, köklü bir eğitim kurumunu adeta yok ederek, onun külleri üzerine yeni bir okul tabelası koyarak okul açmak ne Manisa eğitimine ne de geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yapılabilecek bir yatırımdır" dedi.

Manisa’da herkesin Ticaret Lisesi olarak bildiği, yeni adı Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olan okulu korumak için, bu eğitim kurumu üzerinde hukuka, mevzuatlara, akla, bilime uymayan her türlü tasarrufa şiddetle karşı çıktıklarını belirten Tahmilci, "Bu okul ile ilgili alınacak karar ya da kararların ivedilikle tekrar gözden geçirilmesini, mesleki eğitimi, öğrenci ve ailelerini karamsarlığa itecek, somut, reel ve bilimsel hiçbir gerekçesi olmadan alınan ya da alınabilecek karar ve kararlardan acilen geri dönülmesini istiyoruz. Son söz olarak, 'Okulumuza dokunmayın' diyoruz" dedi. (Manisa/EVRENSEL)