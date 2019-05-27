27 Mayıs 2019 18:40

Eğitim Sen'den İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne: Yandaş tutumunuzdan vazgeçin

Eğitim Sen İzmir Şubeleri, sendika yetki sürecinin adil gerçekleşmemesi nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Eğitim Sen'den İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne: Yandaş tutumunuzdan vazgeçin

Fotoğraf: Evrensel

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    Eğitim Sen İzmir Şubeleri, yetkili sendika belirleme sürecinin adil ve demokratik bir ortamda gerçekleşmemesi nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. "İhraçlarımız onurumuzdur, sendikamızın asıl üyeleridir. Herkes için hukuk, herkes için adalet" yazılı pankart açan eğitim emekçileri sık sık "KHK'lar gidecek biz kalacağız", "Yandaş sendika istemiyoruz" sloganları attı.

    Basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Necip Vardal, yetkili sendika belirlenme toplantısında Eğitim Bir Sen temsilcilerinin açıklamasına ilişkin itirazda bulunduklarını söyledi. Vardal, "Yetkili sendika belirleme toplantısında KHK'larla ihraç edilmiş üyelerimizin hukuki süreçleri kesinleşerek sonuçlanmamış olması nedeniyle sendikamız tüzüğünün 12. maddesi gereği üyeliklerinin devam etmesi nedeliyle üye sayılarına, ihraç üyelerinin eklenmesini, her sendikada ihraçların yaşandığını en çok ihraçın da Egitim Bir Sen'de yaşandığını belirterek, alanda okul müdürleri, il ilçe MEM  çalışan şube müdürleri Egitim Bir Sen'e üye yapma konusunda çalışanlarına baskı uyguladıklarını, yönetici pozisyonlarını kullanarak çalışanlarını üye yapmaya zorlandıklarını dile getirerek yazılı ve sözlü itirazda dulunduk" dedi.

    Eğitim Bir Sen İzmir İl Temsilcisinin ise toplantıda, "Terörle ilişkili üyelerinin ihraç edildiğini, bu üyelerinin de sendikayla bağlarını kestiklerini, ihraç olanların terörle ilişkili olduklarını" ,"Sendikaların üye listesine dahil edilemiyeceğini" belirttiğini söyleyen Vardal, "Yaşanan bunca hukuksuzluğu bir sendika başkanı olarak nasıl savunursunuz?" diye sordu.

    Milli Eğitim Müdürlüğüne iktidar yanlısı sendikanın talepleri doğrultusundaki uygulamalarınızdan vazgeçmesini söyleyen Vardal, "Okul müdürlerinin ve şube müdürlerinin sendika yöneticisi gibi çalışarak işyerlerinde üye yapma çalışmalarına müdahale edin! Yasa ve yönetmenlikleri uygularken sendika aidiyetine göre davranmayın. Yandaş tutumunuzdan vazgeçin. Yüzyılı aşan mücadele geleneğimizle her türlü zorluğu aşacağımıza olan inancımızı yineliyor emek, barış, demokrasi ve hukuk mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz" dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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