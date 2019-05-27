Yurttaş İskenderun’da angus istemiyor

Alperen DEMİR

Hatay

Bir yandan hayvancılığa vurduğu darbe ile tartışılan anguslar uzun süredir İskenderun’da yaşayan yurttaşları da rahatsız ediyor. İithal edilen angusların yaklaşık 1 yıldır tüm Türkiye’ye İskenderun limanından dağıtılıyor olması vatandaşta tepkilere neden oldu. İthal edilen büyükbaş hayvanlardan başta anguslar nedeniyle tüm şehre yayılan metan gazı ve pis kokudan rahatsız olan ve olası bulaşıcı hastalıklardan endişe eden emekli Remzi Karpuz, angus ithalatının durdurulması talebiyle bir haftadır imza topluyor. Bir haftada 5 bin imza topladığını ifade eden Karpuz, “Bu toplumsal bir vakadır. Toplumu ilgilendiren bir meseledir. Bu havayı hepimiz tenefüs ediyoruz İskenderun'un sağlığını tehdit eden bu angus meselesi tüm İskenderun halkının sorunudur. Biz bu soruna çözüm bulunmasını istiyoruz” dedi.

Remzi Karpuz | Fotoğraf: Evrensel

“AKP VE İLÇE BELEDİYESİ SESSİZ KALDI”

EMEP, CHP, HDP gibi partiler ve çeşitli demokratik kitle örgütlerine giderek destek istediğini anlatan Karpuz, “AKP bu olay ile ilgilenmediklerini söyleyerek beni geri çevirdi. Belediye başkanına da gittim beni belediyede 2 saat beklettiler ama başkan ile görüşemedim. Telefon numaramı bıraktım geri dönüş alamadım. Yetkililerin bu konudaki çözüm arayışı ve alacakları önlem de aslında bir bakıma ayrı bir sorun” dedi. İthal edilen angusların limana gelmeden deniz açığında temizliği olacağının söylendiğini aktaran Karpuz, “Ancak bu da deniz kirliliğine neden olacak. Sonuçta bu durum bir çevre kirliliğidir. Bu mücadelemiz olumlu bir sonuç alana dek durmayacağız” dedi.

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