Kılıçdaroğlu: Kürtçe için yasal düzenleme yapılmalı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Hakkı Savunanlar Platformu’nun İstanbul’da düzenlediği iftar programına katıldı.

Daha sonra K24’ün sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, anadilin vazgeçilmez bir hak olduğunu ifade ederek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Kürtçe için yasal bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi: “Kürtçe’nin yasal olarak kullanılması, öğrenilmesi, okutulması konusu tamamen yasal bir düzenleme ve bu yasal düzenlemenin de yapılması gerekiyor. Nerde yapılacak? Parlamentoda yapılacak. Buna uygun bir zemin oluşabilirse inanıyorum ki bütün parlamenterler de buna ‘Evet’ diyeceklerdir.”

Kılıçdaroğlu, “Kürtçe’nin yasal olarak kullanılması ya da Kürtçe üzerindeki yasakların kaldırılması gibi durumları Ekrem İmamoğlu ya da yerel yönetimler çözemez, çünkü bu onların ilgi alanına girmiyor. Onlar olsa olsa ancak kurs açabilirler. Başka bir düzenleme yapamazlar” dedi.

Anadilin vazgeçilmez bir hak olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “Eğer beraber ve birlikte yaşıyorsak insan olarak bütün hakların eşit olması lazım” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)