‘68’li Tayfur Cinemre hayatını kaybetti

1968 Türkiye gençlik hareketinin öne çıkan isimlerinden olan ve “motoksikletli devrimci” olarak anılan Tayfur Cinemre dün hayatını kaybetti.

1949 doğumlu Cinemre ODTÜ Makine Mühendisliği’ne 1968 yılında kaydoldu. ODTÜ’de Sosyalist Fikir Kulübü’ne üye oldu. Sinan Cemgil, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan ve dönemin diğer devrimcileriyle birlikte hareket etti.

12 Mart darbesinin ardından gerçekleşen sürek avında 31 Mayıs 1971’de Tekirdağ’da yakalandı. Yakalandığında yanında Cihan Alptekin vardı. Her iki devrimci de burada polislerin lincine maruz kaldı.

SANSARYAN’DA 43 GÜN

Sonrasında İstanbul’a getirilen Cinemre ile Alptekin Sirkeci’de bulunan Sansaryan Han’da işkenceli sorgulardan geçirildi. Cinemre, işkenceli sorguları yıllar sonra Bianet’e yazdı. “Cihan Alptekin’le Sansaryan’da 43 Gün” başlıklı makaleden bir bölüm şöyle:

“...Özel timdeki polislerden biri üzerimize eğilerek elini yüzümüze sürdü. Ne yapmaya çalıştığını anlayamamıştık. Sırıtkan bir ifadeyle konuşmaya başlayınca işin gerçeğini anladık. "Bakın" diyordu polis şefi, ‘iyi bakın; bu elimdeki kan arkadaşınızın kanı, Mahir'in kanı’ O zaman adamın eline dikkatlice baktığımızda, elinin dirseğine kadar kana bulanmış olduğunu fark ettik. Daha sonra öğrendik ki, polisler hala, Maltepe'de öldürdükleri kişinin Mahir Çayan olduğunu zannediyorlarmış.”

Aynı yazıdan Cihan Alptekin’e dair bir başka anı da şöyle:

“Aykutlu (polis şefi) ‘Görüyorsunuz işte, artık hepiniz yenildiniz; sizin gibi anarşistlerin sonu budur işte’ gibilerinden bir söz etti. O zamana kadar sessiz duran Cihan, başını kaldırarak ve gözlerini Aykutlu'nun gözlerinin içine dikerek şu sözleri söyledi: "Evet bu kez yenildik, ama temelli değil! Demir ökçeniz şimdi eziyor bizi. Fakat davamız daha da güçlenmiş olarak yeniden ayağa kalkacaktır..."

YALÇINER: MOTOR USTAMIZDI

Bu işkencelerden sonra Cihan Alptekin ile birlikte Maltepe Askeri Cezaevine gönderildi. 1974 affı ile cezaevinden çıktı. ODTÜ’ye geri döndü ve 1978 yılında ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

’68 gençlik önderlerinden ve Evrensel yazarı Mustafa Yalçıner, Cinemre’nin hayatını kaybetmesi üzerine şu tweet’i paylaştı: “Hazan Mevsimi sanki! Sararmış yapraklar gibi birer ikişer uçuşuyoruz. En son motor ustamız Tayfur. Cinemre. Sinan’ı getirmişti dağa. Sonra Cihan’ı getirirken yakalanıp işkenceden geçirildiler. Ucu Kızıldere’ye açılan Maltepe tünelinin mühendisiydi. Güle güle sevgili kardeşim.” (İstanbul/EVRENSEL)