Vakıfbank ve Halkbank'ta yönetim kurullarına AKP'li isimler getirildi

Kamu bankaları Vakıfbank ve Halkbank’ın bugün gerçekleştirilen Genel Kurul toplantılarında AKP’li isimler yönetime girdi. Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu Vakıfbank’ın Yönetim Kurulu Başkanı, AKP'li eski İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise Halk Bank'ın Yönetim Kurulu Üyesi oldu.



Odatv'nin haberine göre Türkiye'nin önemli kamu bankalarından Vakıfbank ve Halkbank’ın bugün gerçekleştirilen Genel Kurul toplantılarında bankaların üst yönetimde önemli değişiklikler yaşandı.



Yansıyan bilgilere göre, VakıfBank'ın genel müdürü Mehmet Emin Özcan görevden alındı. Yerine, Bilgi İşlem Daire Başkan Yardımcısı Abdi Serdar Üstünsalih geldi.



Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ise, bankanın yeni Yönetim Kurulu Başkanı oldu. AKP’li eski Meclis Başkanvekili Sadık Yakut da Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atandı.

AKP'Lİ UYSAL HALK BANK'A YÖNETİCİ OLDU

Halk Bank'ın yapılan Genel Kurulu’nda ise, AKP'li eski İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, bankanın Yönetim Kurulu Üyesi oldu.



Operasyonda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın rol aldığı iddia ediliyor. (HABER MERKEZİ)