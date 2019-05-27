CHP, tazminat hakları için direnen Uzel Makina işçilerini ziyaret etti

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, milletvekilleri Ömer Fethi Gürer ve Yüksel Mansur Kılıç, eski DİSK Genel Başkanı Milletvekili Süleyman Çelebi, çalıştıkları fabrikanın kapatılmasıyla işsiz kalan ve 11 yıldır tazminatlarını almak için mücadele eden Uzel Makina işçilerini ziyaret etti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis'e verdiği yasa teklifi ile işçi alacaklarının ipotekli alacakların önüne geçmesi ve en önce ödenmesini talep ettiğini belirterek, “Kanun teklifimiz yasalaşırsa sorununuz çözüm bulur. Birlik, dayanışma içinde Uzel işçileri hakkını alacaktır. Hak mücadelenizin her daim yanınızda olacağız. Hak, hukuk mücadelesinin ötesinde çocuklarımız ve geleceğimiz için dayanışmamızı yükseltmemiz lazım. Kıdem ve diğer alacaklarınızın gasbedilmesi kabul edilemez” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılıç ise “Haklı mücadelenizin her aşamasını yakından izledim, izliyorum. Yanınızda oldum, olmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Süleyman Çelebi ve Canan Kaftancıoğlu da Uzel işçilerinin haklı mücadelelerini desteklediklerini ifade etti.

Uzel işçileri ise İstanbul Topkapı’da bulunan fabrikada yaklaşık 1200 işçi çalışırken fabrikanın iflas ettirildiğini belirterek, “1200 işçi işsiz kaldı. Kıdem tazminatı verilmedi. İşçiler olarak iflas masasında yıllardır hakkımızı ararken, trilyonluk fabrika arazisinin anlaşmalı bir şekilde değerinin altında satılacağını ve alacaklarımızın ödenmeyeceği söyleniyor. Bir an önce haklarımız verilsin istiyoruz. Hakkımızı yiyenlere hakkımızı helal etmiyoruz” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)