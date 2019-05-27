İskender Bayhan: AKP kaybetmese 'güven' tartışması yaşanmayacaktı

EMEP MYK Üyesi İskender Bayhan Gündem Özel'de Zeliş Irmak'ın sorularını yanıtladı. Bayhan ile açlık grevilerinin sona ermesini, Öcalan'ın mesajını, seçim tartışmalarnı değerlendirdik. Bayhan'ın değerlendirmelerinden öne çıkan bölümler şunlar:

"Ortaya çıkan sonuç Ekrem İmamoğlu'nun kaybettiğini gösteren bir sonuç değil. Sanık görevlileri usulüne uygun yapılmamış. Bu her yerde yapılmış. Daha önceki seçimlerde de yapılmış. Neden o zaman YSK'nin güvenilmez olduğunu düşünmüyoruz? Madem öyle her yerde seçim yenilenmedi? Bu durum bugüne kadar yapılan seçimlerin de şaibeli olduğu anlamına geliyor.

Hükümet demokrasi dersi veriyordu dünyaya. Seçim sonuçlarının güvenilirliği ve seçime katılım oranı üzerinden ders veriyordu. Neden bunları yaşadık? AKP kaybettiği için. AKP kabetmese seçim yine güvenilir, sandığa güven yüksek olacak ve demokrasi kazanmış olacaktı.

Burada ya bir kumpas var ve seçim öncesi AKP kaybettiğinde bu yola başvurulacaktı ya da seçim sistemi eskiden beri güvenilir değildi.

İstanbul'daki tüm sandıklarda AKP görevlileri var; ama tutanaklara şerh koyan bir tane AKP'li üye yok. Yani 'Kazanırsak sorun yok, kazanamazsak köşede bahane duruyor' davranışıdır bu.

'1 oyla da seçim kazanılır' söylemine artık kimse inanmıyor, bu işin böyle olmadığı ortaya çıktı. 23 Haziran'da Binali Yıldırım'ın kazanırsa asıl tartışma da o zaman başlar.

AKP ve Erdoğan halkın gözünde inandırıcı olabilmek için kararlı şekilde 'Çaldılar' diyor. Ancak YSK'nin iptal kararında hiç bir şekilde kesin yargı bulunmuyor, 'çaldılar' zaten yok. Yani eksik tutanaklar ve sandık kurullarının bu şekilde oluşturulmasının seçim sonucunda değişikliğe neden olabileceği ifade ediliyor. Ancak bu değişmeyebileceğini de içeriyor. YSK gerekçesinde keşke kesin yargılara yer verseydi. 'Oylar çalındı' deseydi mesela. Şu anda öyle bir durum yok. Şimdi 'Şüpheden kaynaklı seçim iptal ettim' diyor.

ÖCALAN'IN MESAJI VE AÇLIK GREVLERİNİN SONA ERMESİ

Açlık grevleri ve ölüm oruçlarının sona ermesi olumludur. Ancak tecridin kalkması ve avukat görüşlerinin de sürmesi gerekir. Bozuk saat bile günde 2 kez doğruyu gösterir; Bahçeli de ilk kez görüşmeyi destekleyerek doğru tutum aldı. Ancak bu tutum seçimle alakalıdır kuşkusuz. Ancak bir gerçek var; açlık grevleri tecrite karşı gündeme geldi ve demokrasi güçleri seslerini çıkarabildikleri her durumda ses çıkardı. Bu baskı ve kuşatmaya karşı verilen mücadele seçimden daha az önemli değil. Bunun gölgelenmemesi gerekir.

İkinci yan belli çevrelerin yeniden HDP ve seçim üzerinden siyasi analizler yaparak politik sonuçlar çıkarmaya çalışmasıdır. Gerçekten Erdoğan ve Bahçeli'nin seçim yatırımı yaptığını düşünüyorsanız; Kürt seçmene seslenerek bu iktidarın çözümden yana bir politikası olmadığını anlatarak oy vermeme çağrısı yapabilirsiniz.

Seçim öncesi herkes farklı taleplerde bulunuyor. EYT'liler talepte bulunuyor; misal Erdoğan talepleri kabul ederse ne diyeceksiniz? Nasıl politika yapacaksınız? EYT'liler haksız mı olacak?

Bügün Kürt seçmenlere söylenebilecek şey şudur; Böylesi baskıcı antidemokratik bir iktidar Kürt sorununu çözemez, aksine AKP'nin kaybettiği bir tabloda çözüm konuşulup tartışılabilir. Ama bizde böyle olmuyor malesef, hemen komplo teorileri devreye giriyor. 'Öcalan talimat verdi, açlık grevleri bitti' deyince politika mı yapmış oluyorsunuz? Bunlara prim vermemek lazım.

İstanbul'un işçi ve emekçileri ders verdi iktidara, 23 Haziran'da daha büyük bir ders vermelidir. İktidar bazı talepleri karşılıyor diye tek adam rejimi olmaktan çıkmaz, ekonomide ülkeyi sürüklediği bataktan kurtaramaz." (EVRENSEL WEB TV)