Turhan Yalçın'ı son yolculuğuna uğurladık: Gözün arkada kalmasın

Evrensel Gazetesinin emektarı Turhan Yalçın, geçirdiği ağır rahatsızlık sonucu aramızdan ayrıldı. Son günlerinde bile elinden gazetesini düşürmeyen, "Dağıtmazsam gözüm arkada kalır" diyen Yalçın, çok sevdiği gazetesi ve yoldaşları tarafından mücadele sözüyle uğurlandı.

Emek Partisi Elmadağ İlçe Yöneticisi ve Evrensel Gazetesi emektarı Turhan Yalçın, Emek Partisi Mamak İlçe Örgütü binası önünde yapılan tören ile son yolculuğuna uğurlandı. Törene Yalçın'ın ailesi ve yoldaşları katıldı. Törende, Yalçın'ın parti bayrağına sarılı tabutu karanfillerle süslendi son ana kadar elinden bırakmadığı gazetesiyle çekilmiş fotoğrafları taşındı.

Törende, saygı duruşunun ardından Emek Partisi Ankara İl Başkanı Fikret Aslan ve Yalçın'ın yoldaşlarından Ferhat Gürkan konuşma yaptı.

Fotoğraf: Evrensel

"HASTALIĞINA RAĞMEN EVRENSEL’İ DAĞITMAKTAN GERİ DURMADI"

Emek Partisi Ankara İl Başkanı Fikret Aslan, "Partimizin emekçisi, Evrensel Gazetesi’nin dağıtıcısı, yoldaşımız Turhan Yalçın, amansız hastalığına yenik düştü. Turhan yoldaş sınıf bilinçli bir emekçiydi. Bu nedenle işçi sınıfının iktidarı için Emek Partisinde örgütlendi. Sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya için mücadele etti. Son nefesine kadar umudunu korudu. Turhan Yoldaş iyi bir partiliydi. Hiçbir zaman görevini savsaklamadı. Mitinglerde kolunun altına bir tomar gazete alarak dağıttı. Hastalığının ilerlemesine, bu 1 Mayıs ve 6 Mayıs'ta da uyarılarımıza rağmen Evrensel'in dağıtımından geri durmadı" diye konuştu.

Fotoğraf: Evrensel

Turhan Yalçın'ın 12 Eylül cuntası döneminde tutuklanıp işkence gördüğünü belirten Aslan, Yalçın'ın yine de devrim ve sosyalizm mücadelesinden geri adım atmadığını ifade etti. Aslan, Yalçın'ın kararlılığı ve inancıyla mücadeleye devam edeceklerine söz verdi.

"BU GAZETEYİ DAĞITMAZSAM GÖZÜM AÇIK GİDERİM"

Yoldaşı Ferhat Gürkan ise Yalçın'ı üç özelliğiyle tanımladı. "Partisi, Evrensel Gazetesi ve Beşiktaş'ı Turhan'ın değişmez üçlüsüdür" diyen Gürkan, Yalçın'ın görevlerinden bir gün bile geri durmadığını, hatta kendisinin görevler istediğini dile getirdi. Gürkan, Yalçın'ın son 6 Mayıs'ta sağlık problemleri nedeniyle gazete dağıtmaması yönündeki telkinlere "Ben bu gazeteyi dağıtmazsam gözüm açık giderim" diye cevap verdiğini aktardı. Yalçın'ın partisine, gazetesine ve mücadeleye bağlılığına dikkat çeken Gürkan, Yalçın'ın mücadelesindeki inanç ve kararlılığı yaşatmaya devam edeceklerini vurguladı. Konuşmaların ardından, Yalçın'ın cenazesi, parti marşı eşliğinde ve yoldaşlarının omzunda defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığına götürüldü. (Ankara/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

EMEP Elmadağ İlçe Yöneticisi Turhan Yalçın yaşamını yitirdi