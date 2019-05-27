Çaycuma’da uçurtmalar özgürlüğe uçuruldu

Zonguldak’ta Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği tarafından yapılan geleneksel uçurtma şenliğinin 15’incisi Çaycuma Belediyesi ve Perşembe Belediyesi iş birliğiyle Çaycuma Kapalı Pazar Yeri Oto Parkı'nda yapıldı.

Uçurtma şenliği, Şair-Yazar Gülsüm Cengiz’in imza ve söyleşi etkinliğinin yanı sıra drama ve oyun etkinliği, karikatür atölyesi ve satranç turnuvasıyla kültür ve sanat etkinliğine dönüştü.



Fotoğraf: Eğitim Sen

KESK MYK Üyesi Elif Çuhadar, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, Saltukova Belediye Başkanı Alim Genç, CHP Zonguldak eski Milletvekili Ali İhsan Köktürk, Eğitim Sen Zonguldak, Devrek ve Gökçebey Yürütme Kurulu Üyeleri, CHP Çaycuma İlçe Başkanı Şeref Köktürk, Selüloz-İş Sendikası Çaycuma Şube Başkanı Hakan Cura, ADD Çaycuma Şube Başkanı Zeki Saim Oral, TEMA Çaycuma Temsilcisi Seçkin Ünsal’ın da katıldığı şenliğe 5 yüz 85'i kayıtlı yarışmacı olmak üzerinde 2 bine yakın kişi katıldı. Şenliğe Çaycuma ilçe merkezi, belde ve köylerinin yanı sıra Zonguldak, Devrek, Gökçebey, Bartın ve Kastamonu’dan da katılım oldu.

Jüri üyeliklerini Nuray Kamit, Birnur Aksakal ve Şahin Zeybek’in yaptığı uçurtma şenliğinde en yükseğe çıkan uçurtma kategorisinde birinci Defne Şeren, ikinci Yakup Efe Özdaoğan, üçüncü Egemen Egehan oldu. En özgün yapımlı uçurtma kategorisinde birinci İlke Kurtuluş, ikinci Deniz Şeren üçüncü Zeynep Öykü Kapsuk oldu. Yardım almadan en iyi uçurtma uçuran en küçük yarışmacı kategorisinde ise birinci Nisa Öztürk, ikinci Asil Mert Yiğit, üçüncü Kumsal Deniz Akça oldu. Dereceye giren çocuklara madalya ve Gülsüm Cengiz’in imzalı kitapları verildi. Tüm katılımcı çocuklara anı madalyası ve şapkanın yanı sıra dondurma ikram edildi.

ŞENLİK ALANINDA YAPILAN ETKİNLİKLER

Fotoğraf: Eğitim Sen

Şenlik alanında çocuk edebiyatı yazarlarından Gülsüm Cengiz çocuklara kitaplarını imzaladı, söyleşi yaptı. Fahri Bozbaş çocuklarla drama ve oyun etkinliği gerçekleştirdi. Karikatürist Fahri Eyican’ın kurduğu karikatür atölyesinde çocuklar karikatür çizimleri yaptı. Satranç hakemi Zeynel Bakıcı tarafından şenliğe katılanlarla satranç turnuvası yapıldı. TEMA Çaycuma Temsilciliği tarafından açılan standa çocuklara yönelik etkinliler yapıldı.

Fotoğraf: Eğitim Sen

“ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNE GÜVENLE BAKABİLECEKLERİ BİR DÜNYA VE ÜLKE İÇİN BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ”

Şenliğe katılan KESK MYK Üyesi Elif Çuhadar, “Çocuklarımızın güzel bir dünyada yaşamaları için bütün yurttaşlar olarak, öğretmen olarak, veliler olarak yan yana birlikte onların geleceğine güvenle bakabilecekleri bir dünya ve ülke yaratmak için omuz omuza birlikte mücadele edeceğiz. Bu anlamda bu şenlik de bunun bir vesilesi ve aracıdır” dedi.

“ÇAYCUMA’DA KİTABA, OKUMAYA YOĞUN BİR İLGİ VAR”

Fotoğraf: Eğitim Sen

Çaycuma’ya önceki yıllarda da geldiğini söyleyen Şair-Yazar Gülsüm Cengiz, Çaycuma’da kitaba, okumaya yoğun bir ilginin olduğunu belirterek, “Çocuklara uçurtma sevinci yaşatan şenliğe katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gün. Uçurtmalar gökyüzünde özgürce uçsun” dedi. (Zonguldak/EVRENSEL)