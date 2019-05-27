Cumartesi Anneleri, mücadelelerinin 24. yılında yasaklara meydan okudu

Cumartesi Anneleri, kayıp yakınlarının akıbetini sormak için Galatasaray meydanında eylemlere başlamalarının 24'üncü yılında meydana karanfil bıraktı.

Kayıp yakınları, etrafı barikatlarla çevrili meydan için, "Kayıplarımızla buluşma mekanımız olan Galatasaray meydanından vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Cumartesi Anneleri, 24 yıl önce bugün Galatasaray meydanını gözaltında kaybedilenler için mücadelenin buluşma mekanı olarak belirledi.

Fakat 700'ncü haftadan beri burada açıklama yapmaları ve bir araya gelmeleri yasaklanan anneler, bugün meydana karanfiller bıraktı.

"YASAKLAR MÜCADELEMİZİ ENGELLEYEMECEK"

Cumartesi Anneleri yaptıkları açıklamada, Galatasaray meydanındaki yasağın kaldırılmasını talep ederek şunları söyledi: "Galatasaray’a çıkışımızın 24. yılında bugün yine kayıplarımızın fotoğrafları ve karanfillerimizle Galatasaray’daydık.

Kayıplarımızla buluşma mekanımız olan Galatasaray’dan vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha gösterdik. Galatasaray’ı bize yasaklayanlar bilsinler ki, yasakları mücadelemizi engelleyemeyecek.

Gözaltında kaybedilen son insanımız bulununcaya kadar, faillerin hepsi yargılanıp cezalandırılıncaya kadar asla vazgeçmeyeceğiz." (İstanbul/EVRENSEL)

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