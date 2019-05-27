Selma Gürkan: Baskılara karşı mücadele birikimini de görüyoruz

Balıkesir’de Emek Partisi Edremit İlçe Örgütü'nün geleneksel bahar pikniği etkinliği Kaz Dağlarının eteğindeki Naturland piknik alanında gerçekleştirildi. 300'ü aşkın kişinin katıldığı piknikte konuşan Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, gelinen son süreçte iktidarın işçi ve yoksul halk üzerindeki baskılarını artırdığına değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Ancak baskı politikasının olduğu her yerde mücadelenin de birikimlerini görmekteyiz. Ne kadar grev yasakları olursa olsun, iktidar işçilerin örgütlülüğünü ne kadar aşağıya çekerse çeksin; bugün iktidar politikalarının bir sonucu olan ekonomik krizin sonuçlarına karşı işçi ve emekçiler mücadele eğiliminde. Ne grev yasaklarını ne de iktidarın baskılarını tanıyor. İşte bugün toplusözleşme masasına oturan TÜPRAŞ işçileri bir irade ortaya koymuş durumda. Bu sadece bir örnek, ekonomik krizin sonuçlarının önümüzdeki dönemde sözleşmelere yansıyacağını, işçi ve emekçilerin krizin faturasına karşı mücadele edeceğini bugünden görmekteyiz.”

AKP iktidarı ile hayata geçirilen emeklilik yasası nedeniyle mağdur edilen EYT’lilere de değinen Gürkan şunları söyledi:

“İktidarın bütün baskı ve tehditlerine rağmen EYT’liler direniyor. ‘Bunlar komplocudur, teröristtir’ söylemlerine rağmen direniyorlar. Kadınlar hem ekonomik krizin etkilerini yaşıyorlar hem de siyasi iktidarın gerici baskılarının sonuçlarını yaşıyorlar. Kadınlar iktidarın gericiliğine karşı boyun eğmiyor ve mücadele eğilimi içerisinde olduklarını gösteriyorlar.”

YSK’nin İstanbul seçimi iptali kararına da değinen Gürkan “Sadece seçimleri iptal eden bir iktidar ile karşı karşıya değiliz, halkın iradesini yok sayan, halkın seçtiklerini yok sayan kayyum politikalarıyla karşı karşıyayız” dedi.

Piknik etkinliği yenilen yemeğin ardından Kamil Yadırgı’nın bağlaması eşliğinde söylediği ezgiler ve çekilen halaylarla sona erdi. (Balıkesir/EVRENSEL)