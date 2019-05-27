Açlık grevini sonlandıran 221 tutukludan sadece 21’i hastaneye kaldırıldı

Açlık grevi ve ölüm orucu eylemlerinin dün sonlandırılması üzerine Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde kalan 5'i ölüm orucundaki 221 tutukludan henüz sadece 21’i hastanelerde tedavi altına alındı. Batman’da ise eylemlerini sonlandıran tutuklular daha hastaneye sevk edilmedi.

PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle 3 bine yakın tutuklunun girdiği açlık grevi ve ölüm orucu eylemleri, avukatlarının en son 22 Mayıs’ta görüştükleri Öcalan’ın mesajını kamuoyu ile paylaşmalarıyla sonlandırıldı. Eylemlerin sonlandırılması ile birlikte cezaevinde tutuklu iken başladığı açlık grevi eylemini tahliyesi sonrası evinde sürdüren ve 200 güne ulaşan HDP Milletvekili ve DTK Eş Başkanı Leyla Güven, HDP’li diğer 3 milletvekili Dersim Dağ, Tayip Temel ve Murat Sarısaç ile birlikte dışarıdaki diğer eylemciler hastanelere kaldırılıp, tedavi altında alındı.



Eylemlerini Diyarbakır’da sürdüren Leyla Güven ve HDP’li 3 milletvekili ile birlikte İsmet Yıldız, Sevican Yaşar, Salih Tekin, Bilal Özgezer, Mustafa Yıldız, Naime Çelik’in yanı sıra Mardin'den Gurbet Ektiren, Mahsun Şen, Murat Aksin, Halef Yiğit ve Ahmet Öngün; Batman’dan Sedat Akın; Urfa’dan Hüsnü Kılınç ve Hedle Oğur ambulanslarla kentteki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 4’ü milletvekili 18 kişinin tedavileri sürüyor.

221 TUTUKLUDAN 21’İ GETİRİLDİ

Dün eylemlerin son bulmasının ardından Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde kalıp, 5'i ölüm orucunda olan toplam 221 tutukludan ise şu ana kadar sadece 21’i kaldırıldıkları 21’si Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.



Tedaviler için hastanenin 10'uncu katında özel bir bölüm oluşturulduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

HASTANEYE GETİRİLİRKEN DARBEDİLDİLER

Cezaevlerinde minibüslerle elleri kelepçeli halde hastaneye getirilen tutulular, morg kapısından hastaneye alındı. Hastane önüne gelen yakınlarıyla temaslarına izin verilmeyen tutukluların bazılarının içeriye alındıkları sırada askerler tarafından darbedildi. Tutuklu darbeden askerler, o anlara tanıklık etmek zorunda kalan ailelerine de yine ‘bozkurt’ işareti yaptı.

AİLELER BEKLEYİŞ HALİNDE

Hastaneye getirilen 21 tutuklunun tedavilerine yapılan tetkikler ve tahlil sonuçlarına göre başlanacağını öğrenildi. Tutuklu ailelerinin ailelerin hastane önündeki bekleyişleri ise devam ediyor.

BATMAN’DA TUTUKLULAR HASTANEYE SEVK EDİLMİŞ DEĞİL

Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'nde 23 Mart tarihinden bu yana açlık grevinde bulunan 32 tutuklunun eylemlerine son vermelerine rağmen tedavilerine henüz başlanmış değil.



Tutukluların tedavi için cezaevi idaresine dilekçe verdikleri ancak tedavi taleplerinin şu ana kadar kabul görmediği öğrenildi. Dün gece geç saatlere kadar tutukluların tedavi edilmesi için milletvekilleri, avukatlar ve Batman Barosu yöneticileri, cezaevi yetkilileri ile iletişime geçmeye çalıştı. Ancak cezaevi savcısına ulaşamaması nedeniyle tutuklular hastaneye sevk edilemedi. (Diyarbakır-Batman/MA)

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