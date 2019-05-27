27 Mayıs 2019 12:05

Taksi ücretlerine 23 Haziran'dan sonra zam geliyor

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, seçimlerden sonra taksi ücretlerine zam geleceğini açıkladı.

Taksi ücretlerine 23 Haziran'dan sonra zam geliyor

Fotoğraf: Pixabay

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    Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, seçimlerden sonra taksi ücretlerine zam geleceğini açıkladı. 4 TL olan açılış ücreti 6 TL'ye yükseltilecek.

    Sözcü'de yer alan habere göre, Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini belirterek 23 Haziran İstanbul seçiminden sonra taksi ücretlerine zam yapılacağını açıkladı. Aksu, "Haziran sonunda taksi ücretleri artacak. Taksi açılış ücreti 4 TL’den 6 TL’ye, kilometre ücreti ise 2.50 TL’den 3.25 TL’ye çıkacak" dedi. (EKONOMİ SERVİSİ)

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