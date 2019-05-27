Nusaybin’de Mitanni Kültür Merkezi’nde 3 yılın ardından yeniden Kürtçe tiyatro

Mardin Nusaybin Belediyesine bağlı Mitanni Kültür Merkezi’nde 3 yılın ardından ilk kez “Di tuwaletê de” adlı bir Kürtçe tiyatro sahnelendi.

Mardin Nusaybin ilçesinde geçmiş yıllarda ilan edilen sokağa çıkma yasakları ve belediyeye atanan kayyumdan kaynaklı işlevsiz hale getirilen Mitanni Kültür Merkezi’nde 3 yılı aşkın bir süre sonra ilk kez Kürtçe tiyatro oyunu sergilendi. Rênas Jîyan’ın yazdığı, Zelal Angay’ın yönettiği ve Zınar Ataman’ın sahnelediği “Di tuwaletê de” adlı oyunu, Nusaybin Belediye Eş Başkanları Semire Nergiz ve Ferhat Kut’un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi izledi.

“Evrensel kadınlık ve erkeklik krizi”ni konu edinen oyun izleyiciden tam not aldı.

Oyuncuları tebrik eden Mardin Nusaybin Eş Başkanı Ferhat Kut, Kürtçe bir oyunun yıllar sonra Mitanni Kültür Merkezi’nde oynanmasının kültürel anlamda önemli olduğunu vurguladı. Nusaybin Eş Başkanı Semire Nergiz de, oyun için organizasyonu yapanlara teşekkür etti. (KÜLTÜR SERVİSİ)