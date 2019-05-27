27 Mayıs 2019 11:28
Tire'de sigara fabrikasında patlama: 1 işçi yaşamını yitirdi
İzmir Tire'de sigara fabrikasında üretim kazanının patlaması sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı.
Fotoğraf: DHA
İzmir'in Tire ilçesindeki bir sigara fabrikasında, üretim kazanında patlama meydana geldi, 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı.
DHA'nın haberine göre Tire Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sigara fabrikasında, bugün saat 09.00 sıralarında, üretim kazanı büyük bir gürültüyle patladı.
İşçilerden Mustafa Ulaşır yaşamını yitirirken, Sercan Özaşçı yaralandı. Özaşçı ambulansla Tire 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)
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