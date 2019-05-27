EMEP Elmadağ İlçe Yöneticisi Turhan Yalçın yaşamını yitirdi

Geçirdiği ağır rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Emek Partisi (EMEP) Ankara Elmadağ İlçe Yöneticisi Turhan Yalçın bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

EMEP Elmadağ ilçe yöneticisi Turhan Yalçın yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Elinden hiç düşürmediği Evrensel gazetesi ile tanınan, son nefesine kadar Evrensel gazetesini emekçilere ulaştırmanın gayreti içinde olan, gençlerin “Turan Abi”si Yalçın, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle yakın zaman öncesine kadar tedavi görmeye başlamıştı. Ancak durumu hızla kötüye giden Yalçın, hayatını kaybetti.

Bugün saat 13.00’te Emek Partisi Mamak ilçe binası önünde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak olan Yalçın, törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek. (Ankara/EVRENSEL)