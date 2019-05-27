Adana'da şiddete maruz kalan kadın 8 aylık bebeğini kaybetti

Adana'da Hikmiye A., 8 aylık hamileyken, dini nikah ile birlikte yaşadığı Abdulkadir Ç.'den resmi nikah istediği için şiddete maruz kaldı. 8 aylık hamile olan kadın, hastanede bebeğini kaybetti.

İddiaya göre 26 Nisan'da Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde Hikmiye A.(20), Abdulkadir Ç.(26) tarafından şiddete maruz kaldı. Kadının durumunun kötüleşmesi üzerine Abdulkadir Ç, Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü. Ameliyata alınan kadının 8 aylık bebeğinin kurtarılamadığı belirtildi.

Vücudunun çeşitli yerlerlerinde darp izleri olan Hikmiye A.'nın, 4 yıl önce pazarcılık yapan Abdulkadir Ç. ile dini nihah ile evlendiği, çiftin 3 yaşında bir kız çocukları olduğu öğrenildi.

Abdulkadir Ç., polisteki sorgusun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Hastanedeki tedavisinin ardından, hayati tehlikeyi atlatan Hikmeye A., eşiyle 4 yıl önce evlendiğini söyleyerek, "Kendisine resmi nikah yapmasını söyledim. Bu isteğimi kabul etmedi, sürekli aynı konu yüzünden kavga ediyorduk. Resmi nikah isteğim zaman beni dövüyordu, olay günü aynı konu yüzünden tartışmaya başladık. Beni yine dövdü gözümü hastanede açtım. Bebeğimi kaybettim, şikayetçiyim" dedi. Hikmiye A. taburcu edildikten sonra, ailesi tarafından Mardin'e götürüldü. (HABER MERKEZİ)