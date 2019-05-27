27 Mayıs 2019 10:25

Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırma kararı aldı

Merkez Bankası yabancı para mevduata uygulanan zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırma kararı aldı.

Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırma kararı aldı

Fotoğraf: Flickr (Public Domain)

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    Merkez Bankası, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılacağını açıkladı.

    Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, “Söz konusu değişiklik ile piyasadan yaklaşık 4,2 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir” denildi. (EKONOMİ SERVİSİ)

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