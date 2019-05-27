Üsküdar’da polislere ateş ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı

İstanbul Üsküdar’da Ünalan Mahallesi Ünalan Caddesi üzerinde bulunan bir sitede, oturduğu daireden polislere ve etrafa rastgele ateş ettiği iddia edilen şüpheli, özel harekat polislerinin düzenlendiği operasyon sonucu etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Ünalan Caddesi üzerinde bulunan sitede silah sesleri duyulması üzerine olay yerine polisler gönderildi, ekipler silah sesinin geldiği binaya yaklaştığında üzerlerine ateş açıldı.

Gözaltına alınan şüpheli, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, olayın yaşandığı sitede yaşayanlar, şüphelinin ailevi sorunlardan dolayı bunalımda olduğunu iddia etti. (İstanbul/AA)