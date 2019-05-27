Kadıköy Fikirtepe'de işçilerin kaldığı binada yangın çıktı: 2 ölü

İstanbul Kadıköy Fikirtepe'de bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Binanın çatı katında işçilerin kaldığı öğrenildi. Yangın çevredeki binalara da sıçradı.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında 1 kişi olay yerinde bir kişi de ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çevredeki 3 farklı binaya sıçrayan yangına çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 4 ve 5 katlı binaların üst katlarında mahsur kalan vatandaşları merdiven ile kurtarırken hızlı şekilde yayılan yangına müdahale etti.

Yangının başladığı boş binanın kağıt toplayıcılar tarafından depo olarak kullandığı bilgisi verildi. Yangın söndürüldü.

Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan ile Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da olay yerine gelerek bilgi aldı. (HABER MERKEZİ)