Gazeteci Hass: İsrail Norveç’i aldattı, Oslo’nun adı değiştirilmeli

Mahmut ALGÜNERHAN

Oslo

İsrail merkezli Haaretz gazetesinde yayınlanan ve 1993’te Norveç’in başkentinde imzalanan Oslo anlaşmasını merkeze alan bir makale Norveç’te tartışma konusu oldu.

İsrailli Gazeteci Amira Hass, Oslo anlaşmasından önce Norveç’in İsrail tarafından aldatıldığını ve anlaşmanın Oslo’yu itibarsızlaştırdığını yazdı. Hass, Norveç’in imajının ancak İsrail tarafından aldatıldığının açıkça kabul etmesi durumunda kurtarılabileceğini ileri sürdü.

“OSLO ADI KİRLETİLDİ, BAŞKENTİN ADI DEĞİŞTİRİLMELİ”

Hass, “Oslo” kelimesinin kirletildiği ve “aldatma” ile eş anlamlı hale geldiğini ileri sürerek “Norveç başkentinin adını değiştirmeli” dedi.

“Serin kanlı ve İskandinav nezaketiyle süslenmiş şekilde Filistin toplumunu ezmenin İsrail için çok rahat olduğunu” da söyleyen Hass, “Norveç, diplomatlarının İsrail tarafından aldatıldığını ve İsrail’in iki devletli bir çözüme dayanan bir barışı sağlamayı asla istemediğini açık ve net bir şekilde itiraf etmeli” dedi.

Hass’ın ses getiren yazısına İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasındaki nihai müzakerelerde yer alan Norveçli yetkililerden ise henüz bir açıklama gelmedi.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan, benzer bir yorumu daha önce Oslo Üniversitesi Barış Araştırmaları Enstitüsü PRIO’da tarih profesörü olan Hilde Henriksen Waage de yapmıştı. Waage, Norveç’in Oslo sürecindeki rolüyle ilgili “Barış yapmak riskli bir iştir” başlıklı araştırma raporunu sunarken, “İsrail, Norveç’i Oslo anlaşmasına yol açan müzakerelerde bir araç olarak kullandı” dedi. Ancak bu açıklama, müzakerelerde yer alan Norveçliler tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti.

“NORVEÇ, İSRAİL’İN İHLALLERİNE YANIT VERMELİ”

İsrailli gazeteci Amira Hass ise, yazısını yayınlayan Norveçli ABC Nyheter’e açıklama yaparak, Norveç’i İsrail’in uluslararası hak ihlallerine daha güçlü yanıt vermeye ve işgal altındaki bölgelerde yaşayan İsrail vatandaşlarının Norveç’i ziyarete gelmelerine karşı çıkmaya çağırdı.

Haas, ayrıca Norveç’in, işgal altındaki bölgelerde faaliyet gösteren İsrail kurumlarıyla iş birliği yapmayı reddetmesini istedi. Gazeteci Amira Hass, ülkenin, İsveç gibi Filistin devletini tanıma kararı alması gerektiğini de belirtti.