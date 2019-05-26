Donbass’ta antifaşist forum: Uluslararası mücadelenin önemi artıyor

Okay DEPREM

Saur-Magila

Önceki hafta Donetsk Halk Cumhuriyeti Komünist Partisi’nin (DNR-KP) öncülüğünde Uluslararası Antifaşist Forum düzenlendi. DNR, Rusya Federasyonu, Almanya, İspanya, Türkiye, Kolombiya ve Litvanya’dan komünist ve sosyalist partilerin temsilcilerinin katılımıyla organize edilen forumun yeri olarak ise Donbass’ın ünlü Saur-Magila Tepesi seçildi. Bölgenin coğrafi olarak en yüksek noktası olarak bilinen, yine Büyük Anayurt Savaşı için yapılan en önemli anıt parka ev sahipliği yapan ve hem İkinci Dünya Savaşı hem de Ukrayna İç Harbi’nde büyük muharebelere sahne olan Saur-Magila’daki forum, Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından Ağustos 2014’te yıkılan dikilitaş ve parçalanan meçhul asker anıtının olduğu yerde gerçekleştirildi.

1943 yazında işgalci Alman faşistlerine karşı büyük bir direnişin verildiği, aynı zamanda 71 yıl aradan sonra hemen hemen aynı tarihlerde bu kez Kiev Rejimi güçlerine karşı bölge savunmasının merkezi müstahkem mevkisi olarak kullanıldığı için, Saur-Magila, DNR-KP tarafından böylesi bir forum için bilinçli olarak seçildi.

"FAŞİZM YÜKSELİYOR"

Katılımcıların kimisi temsil ettiği siyasal parti veya örgütün resmi olarak hazırladığı metni okurken, kimisi ise temsilcisi olduğu politik grubun forumu selamlama kısa mesajını iletti. DNR-KP Genel Sekreteri Boris Alekseyeviç Litvinov’un açılışını yaptığı ve yönettiği forumda, neredeyse tüm katılımcılar gerek kendi ülkelerinde gerekse de bütün dünyada artan faşizm tehlikesine dikkat çekerlerken; buna karşı mücadelenin o denli etkili olması gerektiğini ve de bu maksatla uluslararası dayanışmanın önemini vurguladılar. Foruma katılan isimler arasında Alman Komünist Partisi Merkez Komitesi adına Renate Koppe, Rusya Federasyonu Komünist Partisi Moskova Şehir Komitesi adına Tatyana Desyatova, Donbass’taki “Enternasyonel Tugay”da savaşçı olan Litvanyalı Venes Aiyo, Kolombiya’dan gelip Donbass silahlı direnişine iştirak eden Alexis Castillo yer aldı.

İspanya Halkı Komünist Partisi’nden Juan Jose de Donbass’ın emperyalizme karşı savaşta ön cephede her aldığını söyleyerek, Ukrayna tarafınca provoke edilen sorunun ise onun derin krizinin bir tezahürü olduğunu belirtti. Venes Aiyo ise, Post-Sovyet coğrafyasının pek çok ülkesinden kendisi gibi gönüllülerin Donbass’a, halkı Ukrayna’nın saldırılarına karşı savunmak amacıyla geldiğini kaydetti. Castillo da yeryüzünün dört bir yanından antifaşistlerin DNR ve LNR’e gelmeyi sürdürdüklerini söyledi.

12 ÜLKEDEN 14 PARTİ VE ÖRGÜT TEMSİL EDİLDİ

Dünyanın 12 farklı ülkesinden toplam 14 siyasal parti ve toplumsal organizasyonun temsilcileri tarafından altına imza atılan ve DNR-KP’nin sitesinde 8 ayrı dilde yayınlanan antifaşist forumun sonuç bildirgesini Boris Litvinov okudu. Akabinde, her iki savaşta da hayatlarını kaybeden on binlerce askerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Sonrasında ise tüm katılımcılar hep birlikte ebedi ateşin önünde, bölgede ölen Kızıl Ordu savaşçıları ve DNR milislerinin hatırasına çiçekler bıraktı ve toplu halde fotoğraf çektirildi.