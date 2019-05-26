TGS İstanbul Şubesi yeni yönetimini belirledi

Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şubesi yeni yönetimini belirledi. TGS’nin yeni yönetimi Çağrı Sarı (Evrensel), Ayşe Banu Tuna (Hürriyet), Mustafa Kömüş (BirGün), Nihan Gürses (Reuters-Refinitiv), Doğan Ergün’den (Cumhuriyet) oluştu.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İstanbul Şubesi yeni yönetimini belirlemek üzere toplandı. Genel Merkez Binasında yapılan kongre, saygı duruşu ve açılış konuşması ile başladı. Denetim raporunun aktarılmasının ardından delegeler oylarını kullanmak için sandık başına gitti.

İstanbul Şube yönetimi için çarşaf liste ile gidilen seçimlerde TGS’nin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: Çağrı Sarı (Evrensel), Ayşe Banu Tuna (Hürriyet), Mustafa Kömüş (BirGün), Nihan Gürses (Reuters-Refinitiv), Doğan Ergün (Cumhuriyet)

Yönetim kurulu önümüzdeki günlerde toplanıp kendi içinde görev dağılımı yapacak. 60 kişinin aday olduğu genel merkez delegeliği için sayım devam ediyordu. (İstanbul/EVRENSEL)