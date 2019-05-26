Termikel, Kanal A ve Elektromed işçileri alacaklarını istiyor

Elektromed, Termikel ve Kanal A’da çalışan ve işten ayrıldıktan sonra tazminatlarını alamayan işçiler, alacaklarının ödenmesi talebiyle basın açıklaması gerçekleştirdi.

Sincan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Eski Başkanı Ahmet Kaya ve kardeşi Mustafa Kaya’nın sahip olduğu Elektromed, Termikel ve Kanal A’da çalışan ve işten ayrıldıktan sonra kıdem ve ihbar tazminatını alamayan işçiler, alacaklarının ödenmesi talebiyle basın açıklaması gerçekleştirdi. Atatürk Kültür Merkezi önünde bir araya gelen işçilere, aileleri de destek verdi. Burada işçiler adına ortak açıklamayı okuyan Aytekin Özcan, 2015-2016 yılları itibariyle, ülkenin ekonomik durumu bahane edilerek maaşlarının geç ödenmeye başladığını ifade etti. Bir süre sonra hiç maaş alamadıklarını dile getiren Özcan, patronların kendilerini oyaladığını söyledi.

"TEHDİT EDEREK ENGELLEYEMEZSİNİZ"

Özcan, bu süreçte işten ayrılan ve daha sonrasından işten çıkarılan işçilerin, mahkemeye başvurduğunu ve davalarını kazandıklarını belirtti. Buna rağmen hiçbir gelişme olmadığını ve alacaklarının ödenmediğini ifade eden Özcan, “Birçok insan mağdur oldu. İnsanların aile hayatları bozuldu, boşanma noktasına gelen arkadaşlarımız oldu. Kiralarını, ev kredilerini ödeyemediler” diye konuştu. Özcan, “Biz yıllarca verdiğimiz emeğin karşılığını nereden, kimden alacağız?” diye sorarak devlet yetkililerinin seslerini duymasını istedi. Patron Ahmet Kaya’nın sosyal medyadan işçilere yönelik tehditlerine de değinen Özcan, “Sosyal medyadan tehdit ederek bizi engelleyemezsiniz. Alın terimizin, emeğimizin karşılığını istiyoruz. Hakkımızı alana kadar bu eylemlerimiz devam edecek” dedi.

“DEVLET DUYARSIZ KALDI”

Kanal A çalışanı Yahya Özdoğan, sorunlarına ilişkin eski Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile görüştüklerini ve hatta annesinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne giderek sorunlarını paylaştığını belirterek hiçbir sonuç alamadıklarını ifade etti. “Ahmet Bey bize hep duyarsız kaldı ama devletimiz de duyarsız kaldı. Elimiz hep boş kaldı” diyen Özdoğan, haklarının bir an önce ödenmesini istedi.

İŞÇİLERE LAĞIM FARESİ BENZETMESİ

İşten ayrılmadan önce Termikel’de kaynak bölümünde çalışan bir kadın işçi, patronun kendilerine “Ben size yeri geldiğinde baba oldum, yeri geldiğinde abi oldum. Şimdi de siz bana destek olun. Bana destek olacağınıza köstek oluyorsunuz. Yüzen gemimi lağım faresi gibi batırmaya çalışıyorsunuz” dediğini aktardı. Çocuğunun kan hastalığı olduğunu belirten kadın işçi, “Bir gün çocuğum hastanedeyken çocuğumun resmini aldım, stüdyoya çıktım patronun yanına. Mustafa Bey, Ahmet Bey, ‘Babalık yapıyorum’ dediniz ya, buyrun çocuğumun fotoğrafına bakın, bir babalık yapın da çocuğumu gideyim göreyim dedim. Bana ne bir lira verdi, ne bir araba yolladı, hiçbir desteğini görmedim” dedi. Sadaka değil emeğinin karşılığını istediğini söyleyen kadın işçi, çocuğunun da kendisiyle birlikte basın açıklamasına katıldığını belirterek “Sayın Cumhurbaşkanı ve Ahmet Kaya, eğer benim çocuklarımın hakkını yiyorsanız ben asla helal etmiyorum. Çocuklarım da etmeyecek” diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)