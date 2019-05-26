Tacizle suçlanan erkek, dosyasını kabul etmeyen avukatı da taciz etti

Birkan BULUT

Ankara

Ankara’da çalışma arkadaşını taciz ettiği için hakkında dava açılan sanık N.A.Ö., müvekkilliğini reddeden kadın avukatı da taciz etti. Savcılığa başvuran Avukat Burcu Aslan, sanığın 11 Haziran’da görülecek dosyası için bizzat orada olacağını ve kendi davasının da sonuna kadar takipçisi olacağını söyledi.

Mart ayında N.A.Ö. adındaki şahıs Avukat Aslan’ı arayarak Ankara 41 Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada kendisini savunmasını istedi. İşyerinde çalışan bir kadını taciz ettiği için hakkında dava açılan sanık, iftiraya uğradığını iddia ederek avukattan yardım istedi. Avukat Aslan dosyayı inceleyeceğini söyledi. Ancak sanık defalarca Aslan’a “Bakabildiniz mi avukat hanım?” şeklinde mesajlar atmayı sürdürdü.

BU KEZ GİZLİ NUMARADAN ARADI

Dosyayı inceledikten sonra reddettiğini anlatan Aslan, “Şahıs ‘call center’ hizmeti veren bir şirkette çalışıyor. Çalışma arkadaşı olan bir kadına sahte instagram hesabı üzerinden cinsel içerikli mesajlar atıyor, mağdur kadın arkadaşımız sanığın hesaplarını engelledikçe yeni sahte hesaplar alıp tacizlerine devam ediyor. En sonunda mağdur arkadaşımız şahsı bir şekilde konuşturmayı başarıyor ve kimliğini bu şekilde tespit ediyor. Vakit kaybetmeden ekran görüntüleriyle beraber savcılığa başvuruyor ve dava süreci başlıyor. Dosyasının bu şekilde olduğunu görünce, dosyayı alamayacağımı, prensiplerime aykırı olduğu gerekçesini sunarak reddettim” dedi. Ardından gece yarısı gizli numaradan arandığını ve telefondan cinsel ilişki esnasında çıkarılan sesler ve konuşmaların geldiğini söyleyen Aslan, korkuyla telefonu kapattığını dile getirdi. Aramalar devam edince bir sonraki aramayı video kaydı alan Aslan, savcılığa yaptığı başvurunun ardından kendisini arayanın yine sanık N.A.Ö. olduğunu öğrendi.

O DAVAYA GİDECEĞİM

Sanığın 11 Haziran’da görülecek dosyası için bizzat orada olacağını belirten Aslan, “Kendi davamın da sonuna kadar takipçisiyim. Her meslekte olduğu gibi bu meslekte de kadın olmanın zorluklarını hazin bir şekilde tecrübe eden biri olarak yalnızca benim kendi davamın değil, ülkemizde son zamanlarda artan kadınlarımıza yönelik şiddet, taciz ve tecavüz vakalarına maruz kalan bütün kadınlarımız adına bu davanın ve bu çerçevedeki tüm davaların takipçisi olacağım” dedi.