TRT’nin ‘yandaş medya’ peşkeşi TBMM gündemine taşındı

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, TRT’nin iktidara yakın yandaş medya gruplarına çektiği peşkeşi Meclis gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi veren Bulut, halkın vergileriyle yayın yapan, ancak iktidarın borazanlığına soyunan, yayınlarında muhalif partilere yer vermeyen, tarafsız yayıncılık anlayışından uzaklaşan TRT ile ilgili usulsüzlük iddialarına yenisinin eklendiğini bildirdi.

KAMU KAYNAKLARI PEŞKEŞ ÇEKİLDİ

CHP’li Bulut, “TRT’nin, Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak’ın da yönetimin de olduğu iktidarınıza yakın yayın organı Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon A.Ş.’ye protokol imzalamadan ‘şifahi talimat’ ile ücretsiz olarak televizyon ve radyo vericilerini peşkeş çektiği ortaya çıkmıştır. Turkuvaz Medya Grubu’na yapılan ayrıcalıkla istasyon alt yapısından yararlanma bedeli ve faiziyle birlikte verilmesi gereken yüz binlerce liralık gelir kaybı oluşmuştur” dedi.

RTÜK’TEN İZİN BİLE ALMADILAR

Söz konusu kamu kaynakları yandaş yayın organına peşkeş çekilirken, hukuka ve yönetmeliklere aykırı bir şekilde Turkuvaz Medya Grubu’nun RTÜK’ten gerekli izinleri dahi almadığını belirten Bulut, Oktay’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

Turkuvaz Medya Grubu’na verilen televizyon ve radyo vericilerinden herhangi bir ücret talep edilmemesinin gerekçesi nedir?

Kamu bu hukuk dışı uygulamayla ne kadar zarar uğratılmıştır? Bu zarar karşılanacak mıdır?

Söz konusu şirkete televizyon ve radyo vericilerinin ücretsiz olarak kullandırma talimatı kim ya da kimler tarafından verilmiştir?

Bu kişi ya da kişiler hakkında herhangi bir soruşturma başlatılacak mıdır?

TRT’nin ücretsiz olarak televizyon ve radyo vericilerini kullandırmasına yönelik geçmişte bir örnek var mıdır?

TRT son 5 yıl içerisinde televizyon ve radyo vericilerini ayrı ayrı belirtilmek üzere hangi medya gruplarına kiralamıştır? Ne kadar gelir elde edilmiştir?

RTÜK gerekli izinleri almayan Turkuvaz gruba yönelik herhangi bir cezai müeyyide uygulamış mıdır? Uygulamamışsa gerekçesi nedir? (MEDYA SERVİSİ)