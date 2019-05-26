Sokakta yürürken tabancayla vurulan Ahmet’in anısına doğum gününde 21 fidan

İstanbul Sultangazi'de arkadaşları ile yolda yürürken bir tabancadan çıkan kurşunla ağır yaralanan ve 2 yıl 11 gün sonra yaşam mücadelesini yitiren lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş’un doğum gününde 21 fidan dikildi.

Gazi Mahallesi’nde 2 Ağustos 2015’te bir tabancadan çıkan kurşunun ensesine isabet etmesi sonucu omuriliği zedelenerek felç olan lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş, 2 yıl 11 gün sürdürülen tedavi ve yaşam mücadelesini 13 Ağustos 2017’de yitirdi. Beşiktaş taraftarı olan Ahmet Emre Çavuş’un son arzusu da yerine getirilerek, ona ön ve arkasında ‘Kara Kartal’ logosu bulunan özel mezar yaptırıldı. Vurulduğunda 17 yaşında olan Ahmet Emre Çavuş’un babası Bülent Çavuş doğum günü anısına Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile görüşerek liseli gencin adını yaşatmak için etkinlik yapılmasını istedi. Başkan Dursun’un talimatı ile Gazi Mahallesi Gazi Muhtarlığı’nın olduğu parkta 21 fidan dikilmesine karar verildi.

Düzenlenen etkinliğine Sultangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve çok sayıda kişi katıldı. Baba Bülent Çavuş, katılanlara teşekkür etti. Katılanlar görevlilerin yardımı ile parka 21 fidan dikti.

SUAVİ: BİREYSEL SİLAHLANMAYA HAYIR

Öte yandan sanatçı Suavi de Çavuş ailesinin sosyal medya üzerinden sürdürdüğü ‘Bireysel silahlanmaya hayır’ kampanyasına destek vererek, sokaktaki kontrolsüz güçlerin Ahmet Emre gibi binlerce kişinin yaşamını ellerinden aldığını söyledi. Suavi, “Bireysel silahlanmaya hayır” dedi. (İstanbul/DHA)

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