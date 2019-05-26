Mezuniyetin maliyeti düşündürüyor: Dükkana gelen boş çıkıyor

Okulların tatile girmesine kısa bir süre kala, ilkokuldan üniversiteye kadar birçok öğrenci mezuniyet sevinci yaşamaya hazırlanıyor. Ancak mezuniyet masrafları cep yakıyor. Konuya dair konuşan bir esnaf, “Dükkana gelen boş çıkıyor” dedi.

Yaz tatilinin yaklaşmasıyla, ilkokuldan üniversiteye kadar okullarını bitirecek öğrencileri şimdiden mezuniyet heyecanı sardı. Ramazan ayından sonrası için şimdiden gün belirleyen okullar, organizasyonlarını gerçekleştirecekleri yerleri belirledi. Öğrenciler heyecan yaşarken, veliler ise mezuniyet organizasyonlarında giyilecek abiye kıyafet, takım elbise ve yemek için ödeyecekleri masraflar konusunda düşünceli. Mezuniyet organizasyonuna katılacak olan öğrenciler, törenin olacağı gece için bir gün de olsa özel bir elbise giymek istiyor. Hazır abiye kıyafetler en düşük 150- 1000 TL arasında, erkekler için takım elbiseler 200-850 TL arasında fiyatlarla satılıyor. Giysiler özel olarak diktirilirse fiyatlar daha da artıyor.

"AİLELER MASRAF YAPMAK İSTEMİYOR"

Kemeraltı Çarşısı’nda abiye kıyafet satan Sıdıka Ağartı, “Gençler artık farklı şeylere yöneldiler, daha ucuza bile beğendikleri bir elbise buldukları zaman mezuniyetlerinde giyebiliyorlar. Mezuniyet elbisesini 2-3 saat giyeceklerini düşündükleri için de fazla para vermek istemeyenler oluyor.” dedi. Takım elbise fiyatlarıyla ilgili bilgi veren esnaf Serkan Çalıkuşu da “Mezuniyet için takım elbise fiyatlarımız 200-850 TL arasında değişiyor. Alışverişe gelen oluyor fakat fiyat konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Aileler bir gün için bu paraları vermek istemiyor. Gelen boş çıkıyor” dedi. (İzmir/DHA)

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