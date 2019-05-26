Bursa ve Urfa'da iş cinayetleri: 3 işçi hayatını kaybetti.

Bursa'da bir otelin dış cephe temizliğini yapan Adil Demir (52) ile Soner Oğuz'un (42) bindiği sepetli vinç devrildi. Yaklaşık 50 metre yükseklikten düşen 2 işçi, hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre iş cinayeti, saat 07.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Temizlik işçileri Adil Demir ve Soner Oğuz, bir otelin dış cephe temizliği için sepetli vinçle yukarı çıktı. Yaklaşık 50 metre yükseklikte temizlik yapan Demir ve Oğuz'un içinde bulunduğu vinç, bir süre sonra devrildi. Demir ve Oğuz, vinçle birlikte beton zemine düştü. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, iki işçinin de yaşamını yitirdiği saptandı.

​Kazanın ardından polis ekipleri, vinç operatörü Ali A.'yı (41) gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Yapılan incelemenin ardından Adil Demir ve Soner Oğuz’un cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

URFA'DA KAMYONDAN DÜŞEN MÜLTECİ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Urfa'da ise saman yüklerken kamyondan düşen Suriyeli bir işçi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Suriyeli işçi Mahmut Hüseyin (35), merkez Haliliye ilçesi kırsalında bulunan Çamlıdere Mahallesi yakınlarındaki bir tarladan kamyon kasasına saman yüklediği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü.

Arazinin taşlık olması ve kafa üstü düşmesi nedeniyle ağır yaralanan Hüseyin, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Hüseyin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (Urfa/AA)

2018 YILINDA EN AZ 1923 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İSİG Meclisinin 2018 raporuna göre geçtiğimiz yıl en az 1923, AKP iktidarı boyunca da yaklaşık 22 bin 500 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. İSİG, Nisan 2019’da en az 145 işçinin hayatını kaybettiğini belirtti. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

AKP ve MHP: İnşaattan düşen adamı incelemek bizim işimiz mi?