Roboski Katliamı’nda kardeşi ve birçok yakınını kaybeden, tutuklu HDP eski Milletvekili Ferhat Encu’nun kardeşi Veli Encu, “Terör örgütü üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandı. Yaşadıklarına isyan eden anne Halime Encu, “Veli kalmıştı elimde, onu da aldılar. Hangisine üzüleceğimi bilmiyorum” dedi.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde, 28 Aralık 2011’de savaş uçaklarının bombardımanı sonucu 34 kişinin hayatını kaybettiği katliamda kardeşi Serhat ile birçok yakınını kaybeden Veli Encu, önceki gün Kumçatı Belediyesi eski Eş Başkanı Mehmet Demir'in de aralarında bulunduğu 3 kişiyle birlikte tutuklandı. “Tanık” beyanları gerekçe gösterilerek, “Terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla tutuklanan Encu ve beraberindekiler, Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

ANNE ENCU: NE HUKUK NE DE VİCDAN KALDI

Encu'nun tutuklanmasıyla birlikte 2 çocuğu tutuklu duruma düşen ve bir çocuğunu da katliamda kaybeden anne Halime Encu, 2 yılı aşkın bir süredir tutuklu olan milletvekili oğlu Ferhat Encu’nun durumuna dikkat çekerek "Ferhat barış istediği için tutuklandı. Veli'ye de iftira attılar. Bunu kabul etmiyoruz. Bu ne hukuki ne de vicdani bir karardır” diye konuştu.

“BU ZULME SESSİZ KALMAYIN”

“Veli kalmıştı elimde, onu da aldılar” diye devam eden anne Encu, “Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bir oğlumu katlettiler. İkisi tutuklu. Bu zulümdür. Bu zulmü sonlandırsınlar. Veli'yi tutuklamaya hakları yoktu” dedi.

Kamuoyunun sessiz kalmaması gerektiğini söyleyen Halime Encu, “Artık hangisine üzüleceğimi bilmiyorum. Hangi birine kahrolacağımı bilmiyorum. Bu durumu artık kaldıramıyorum. Çocuklarımı serbest bıraksınlar. Veli'nin çocukları dünden beri, 'babamız nerde' diye soruyor. Bu zulme vicdanlı hiçbir insan sessiz kalmamalı” ifadelerini kullandı.

VELİ ENCU KİMDİR?

Veli Encu, yıllardır Roboski Katliamı’nın sorumlularının açığa çıkarılması için verdiği mücadeleyle bilinen bir isim. Aynı zamanda tutuklu olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak eski Milletvekili Ferhat Encu'nun kardeşi olan Encu, katliamdan sonra kurulan Roboski-Der’in Başkanlığını yaptı. Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) derneğin kapatılmasının ardından mücadelesinden vazgeçmeyen Encu, Roboskili ailelerin adalet çığlığını duyurmak için bugüne kadar yoğun bir çaba gösterdi. 3 çocuk babası olan Encu, birçok kez gözaltına alındı ve yaptığı basın açıklamaları gerekçe gösterilerek hakkında çok sayıda dava açıldı. (Şırnak/MA)

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