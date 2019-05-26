26 Mayıs 2019 10:01

Halime Encu: Veli kalmıştı elimde, onu da aldılar

Roboski Katliamı'nda oğlu Serhat'ı kaybeden Halime Encu, oğlu Ferhat Encu'dan sonra Veli Encu'nun da tutuklanmasına tepki gösterdi.

Halime Encu: Veli kalmıştı elimde, onu da aldılar

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

    • Paylaş

    Roboski Katliamı’nda kardeşi ve birçok yakınını kaybeden, tutuklu HDP eski Milletvekili Ferhat Encu’nun kardeşi Veli Encu, “Terör örgütü üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandı. Yaşadıklarına isyan eden anne Halime Encu, “Veli kalmıştı elimde, onu da aldılar. Hangisine üzüleceğimi bilmiyorum” dedi.  

    Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde, 28 Aralık 2011’de savaş uçaklarının bombardımanı sonucu 34 kişinin hayatını kaybettiği katliamda kardeşi Serhat ile birçok yakınını kaybeden Veli Encu, önceki gün Kumçatı Belediyesi eski Eş Başkanı Mehmet Demir'in de aralarında bulunduğu 3 kişiyle birlikte tutuklandı. “Tanık” beyanları gerekçe gösterilerek, “Terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla tutuklanan Encu ve beraberindekiler, Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

    ANNE ENCU: NE HUKUK NE DE VİCDAN KALDI

    Encu'nun tutuklanmasıyla birlikte 2 çocuğu tutuklu duruma düşen ve bir çocuğunu da katliamda kaybeden anne Halime Encu, 2 yılı aşkın bir süredir tutuklu olan milletvekili oğlu Ferhat Encu’nun durumuna dikkat çekerek "Ferhat barış istediği için tutuklandı. Veli'ye de iftira attılar. Bunu kabul etmiyoruz. Bu ne hukuki ne de vicdani bir karardır” diye konuştu.

    “BU ZULME SESSİZ KALMAYIN”

    “Veli kalmıştı elimde, onu da aldılar” diye devam eden anne Encu, “Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bir oğlumu katlettiler. İkisi tutuklu. Bu zulümdür. Bu zulmü sonlandırsınlar. Veli'yi tutuklamaya hakları yoktu” dedi.

    Kamuoyunun sessiz kalmaması gerektiğini söyleyen Halime Encu, “Artık hangisine üzüleceğimi bilmiyorum. Hangi birine kahrolacağımı bilmiyorum. Bu durumu artık kaldıramıyorum. Çocuklarımı serbest bıraksınlar. Veli'nin çocukları dünden beri, 'babamız nerde' diye soruyor. Bu zulme vicdanlı hiçbir insan sessiz kalmamalı” ifadelerini kullandı.

    VELİ ENCU KİMDİR?

    Veli Encu, yıllardır Roboski Katliamı’nın sorumlularının açığa çıkarılması için verdiği mücadeleyle bilinen bir isim. Aynı zamanda tutuklu olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak eski Milletvekili Ferhat Encu'nun kardeşi olan Encu, katliamdan sonra kurulan Roboski-Der’in Başkanlığını yaptı. Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) derneğin kapatılmasının ardından mücadelesinden vazgeçmeyen Encu, Roboskili ailelerin adalet çığlığını duyurmak için bugüne kadar yoğun bir çaba gösterdi. 3 çocuk babası olan Encu, birçok kez gözaltına alındı ve yaptığı basın açıklamaları gerekçe gösterilerek hakkında çok sayıda dava açıldı. (Şırnak/MA)

    Roboski Katliamı: 7 yıl önce bugün ve sonrasında yaşananlar

    Roboski Katliamı: 7 yıl önce bugün ve sonrasında yaşananlar

    Roboski Katliamı'nda yakınlarını kaybeden Veli Encu tutuklandı

    Roboski Katliamı'nda yakınlarını kaybeden Veli Encu tutuklandı

    Roboski Katliamının üzerinden 7 yıl geçti; adalet sağlanmadı

    Roboski Katliamının üzerinden 7 yıl geçti; adalet sağlanmadı

    Roboski Katliamı'nın 6. yılında Veli Encü ile konuştuk

    Roboski Katliamı'nın 6. yılında Veli Encü ile konuştuk

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Juan Guaido, Venezuela hükümetiyle müzakereleri doğruladı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Erdoğan ve AKP’nin "sözünün bittiği" alanlar çoğalıyor

     Ceren SÖZERİ
    Ceren SÖZERİ

    Krizi yönetme biçimi olarak "en zayıf halka"

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Tekçi rejimin frenleri bu virajı alacak güçte değil!

     Yücel SAYMAN
    Yücel SAYMAN

    Hukukla iltisaklı olmak

     Ayşen ŞAHİN AKSAKAL
    Ayşen ŞAHİN AKSAKAL

    Kravat, döpiyes ve şiddetin felsefesi

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    İşin zor senin de Keçi Kalesi!

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Yaz ışığı

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    "Adalet" meselesi

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Zor günlerin filmleri

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Cinnet katliamları normalleşti
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    EYT’liler Yenikapı'da buluştu: Bu feryat, okutamadığımız çocuklarımızın feryadı
    EYT’liler Yenikapı'da buluştu: Bu feryat, okutamadığımız çocuklarımızın feryadı

    Binlerce EYT'li Yenikapı'da düzenlenen mitingde bir araya geldi ve hükümete seslendi: Bu mesele çocuğunu doyuramayanların feryadı.

    GÜNCELLENDİ
    Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla açlık grevleri ve ölüm oruçları sonlandırıldı
    Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla açlık grevleri ve ölüm oruçları sonlandırıldı

    Abdullah Öcalan'ın açlık grevleri ve ölüm oruçlarına dair verdiği mesajın duyurulmasının ardından eylemin sonlandırıldığı ilan edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Bursa ve Urfa'da iş cinayetleri: 3 işçi hayatını kaybetti.
    Bursa ve Urfa'da iş cinayetleri: 3 işçi hayatını kaybetti.

    Bursa ve Urfa'da iş cinayetleri yaşandı. 3 işçi alınmayan önlemler nedeniyle hayatını kaybetti.

    TRT’nin ‘yandaş medya’ peşkeşi TBMM gündemine taşındı
    TRT’nin ‘yandaş medya’ peşkeşi TBMM gündemine taşındı

    CHP Milletvekili Burhanettin Bulut: Vericilerini ücret talep etmeden yandaş basın organlarına veren TRT kamuyu ne kadar zarara uğrattı?

    Almanya’da otomotiv satışları düşüyor, çelik sanayi tekliyor
    Almanya’da otomotiv satışları düşüyor, çelik sanayi tekliyor

    Almanya’da otomotiv satışlarının düştü, kriz tartışmaları alevlendi. BMW ve VW gibi tekeller yüz binlerce dizel motoru depolarda bekletiyor.

    Rödovansçılara ‘maliyet farkı’ ödemesi TBMM’de görüşülecek
    Rödovansçılara ‘maliyet farkı’ ödemesi TBMM’de görüşülecek

    TBMM’de bu hafta yeni askerlik sistemini düzenleyen kanun tasarısı ve rödovansçılara maliyet farkı ödemesinin yer aldığı torba yasa görüşülecek.

    Halime Encu: Veli kalmıştı elimde, onu da aldılar
    Halime Encu: Veli kalmıştı elimde, onu da aldılar

    Roboski Katliamı'nda oğlu Serhat'ı kaybeden Halime Encu, oğlu Ferhat Encu'dan sonra Veli Encu'nun da tutuklanmasına tepki gösterdi.

    Juan Guaido, Venezuela hükümetiyle müzakereleri doğruladı
    Juan Guaido, Venezuela hükümetiyle müzakereleri doğruladı

    Venezuela’da başarısız darbe girişiminin ardındaki isim Juan Guaido, hükümetle müzakere görüşmeleri sürdürdüğünü açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Süper Ligde 34. hafta: Kim kümede kalacak, kim Avrupa'ya gidecek?
    Süper Ligde 34. hafta: Kim kümede kalacak, kim Avrupa'ya gidecek?
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | Finalin adı Toronto Raptors-Golden State Warriors
    NBA Play-Off | Finalin adı Toronto Raptors-Golden State Warriors
    Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
    Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
    IGTV artık yatay videoları da destekliyor
    IGTV artık yatay videoları da destekliyor
    Işık Ergüden'den Yapı Kredi Yayınları okur ve çevirmenlerine mektup
    Işık Ergüden'den Yapı Kredi Yayınları okur ve çevirmenlerine mektup
    Milli takımın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı
    Milli takımın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı
    RTÜK’te kadrolaşma: Daire başkanlıklarına AKP ve MHP’li isimler atandı
    RTÜK’te kadrolaşma: Daire başkanlıklarına AKP ve MHP’li isimler atandı

    RTÜK’ün daire başkanlıklarına AKP ve MHP’ye yakın bazı isimlerin atanması dikkat çekti.

    "Toplum Yararına Program"da çalışan kadınlar: Kadrolu iş istiyoruz
    "Toplum Yararına Program"da çalışan kadınlar: Kadrolu iş istiyoruz

    Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında kısa sürelerle “kursiyer” olarak istihdam edilenlerin çoğu kadın ve sürekli, kadrolu iş talep ediyorlar.

    Bir Türk yargısı klasiği: Kişiye göre karar
    Bir Türk yargısı klasiği: Kişiye göre karar

    Bizde kişiye göre karar verilmesinin örneği çoktur. Yerel mahkemelerde her gün birine ikisine rastlanır…

    Avrupa Parlamentosu seçimleri iktidarları sarsabilir
    Avrupa Parlamentosu seçimleri iktidarları sarsabilir

    Avrupa Birliği’ne üye 28 ülkede yaklaşık 370 milyon kişi Avrupa Parlamentosu Seçimleri kapsamında sandıklara gidiyor.

    Sarı Yelekliler AP seçimleri öncesi sokağa çıktı, 82 kişi gözaltına alındı
    Sarı Yelekliler AP seçimleri öncesi sokağa çıktı, 82 kişi gözaltına alındı

    Fransa'da Sarı Yelekliler, Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokaklara döküldü.

    GÜNCELLENDİ
    Odatv yazarı Sabahattin Önkibar saldırıya uğradı
    Odatv yazarı Sabahattin Önkibar saldırıya uğradı

    Odatv yazarı Sabahattin Önkibar, evinin yakınlarında 3 kişinin saldırısına uğradı. Önkibar, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye Yazarlar Sendikası 21. Olağan Kongresini gerçekleştirdi
    Türkiye Yazarlar Sendikası 21. Olağan Kongresini gerçekleştirdi

    Türkiye Yazarlar Sendikası yeni yönetimi olağan kongrede yapılan seçimle belirlendi. TYS’nin yeni Genel Başkanı Adnan Özyalçıner seçildi.

    Halfeti'de işkence görenlerin ATK'ye sevk talebi reddedildi
    Halfeti'de işkence görenlerin ATK'ye sevk talebi reddedildi

    Halfeti'de işkence görenlerin Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesi talebi reddedildi, 20 kişinin gözaltı süresi uzatıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Gazeteci-Yazar Faik Bulut ifadesinin ardından serbest bırakıldı
    Gazeteci-Yazar Faik Bulut ifadesinin ardından serbest bırakıldı

    DTK'nin düzenlediği bir toplantıya katıldığı gerekçesiyle ifadesi alınan Gazeteci-Yazar Faik Bulut serbest bırakıldı.

    MHP, Yusufeli seçimlerinde adayını çekti
    MHP, Yusufeli seçimlerinde adayını çekti

    Seçimlerin yenilenmesine karar verilen Artvin'in Yusufeli ilçesinde MHP ve AKP seçimlere Cumhur İttifakı olarak girme kararı aldı.

    Her 2 genç kadından 1’i ekonominin, eğitim sisteminin dışında
    Her 2 genç kadından 1’i ekonominin, eğitim sisteminin dışında

    CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, genç işsizliği ile ilgili "Pembe tablo değil, gerçekçi çözüm politikalarının hayata geçirilmesi" talebiyle Meclis'e önerge verdi.

    YARSAV Eski Başkanı Eminağaoğlu: YSK kendi iptal nedenini değiştirdi
    YARSAV Eski Başkanı Eminağaoğlu: YSK kendi iptal nedenini değiştirdi

    YSK'nin İstanbul seçimlerini iptaline ilişkin gerekçeli kararını YARSAV Eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu Evrensel'e değerlendirdi.

    Erdoğan'ın görevden aldığı Gökçek'i korumak için valilik cip tahsis etmiş
    Erdoğan'ın görevden aldığı Gökçek'i korumak için valilik cip tahsis etmiş

    Mansur Yavaş'ın belediyede 3 cipin bulunduğu ve zırhlı ciplerden birinin Gökçek’te olduğu açıklamasına Melih Gökçek "valilik kararı" yanıtı verdi.

    Tutuklu anneleri: Tecrit kaldırılana kadar sokaklarda olacağız
    Tutuklu anneleri: Tecrit kaldırılana kadar sokaklarda olacağız

    Diyarbakır'da açlık grevindeki tutukluların yakınları tarafından yapılmak istenen eyleme polis yine izin vermedi. Anneler, "tecrit kalkana kadar devam" dedi.

    Çeyrek asra yaklaşan adalet arayışı: Cumartesi Anneleri
    Çeyrek asra yaklaşan adalet arayışı: Cumartesi Anneleri

    Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini soran ve faillerinin yargılanması isteyen Cumartesi Anneleri, İHD önünde bir araya geldi.

    Öztrak: YSK çalınanın oy değil mazbata olduğunu itiraf etti
    Öztrak: YSK çalınanın oy değil mazbata olduğunu itiraf etti

    CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "YSK çalınanın oy değil mazbata olduğunu itiraf etmiştir" açıklaması yaptı.