Sarı Yelekliler AP seçimleri öncesi sokağa çıktı, 82 kişi gözaltına alındı
Fransa'da Sarı Yelekliler, Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokaklara döküldü.
Fotoğraf: Evrensel
Fransa'da Sarı Yelekliler, Cumhurbaşkanı Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden eylem düzenledi.
Sarı yelekliler, yarın 21 Avrupa Birliği (AB) ülkesinde düzenlenecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesinde ülke genelinde gösteriler düzenledi. Gösterilerin 28. haftasında da Macron yönetiminin politikaları protesto edildi.
Paris'te Pere Lachaise Mahallesi'nde toplanan eylemciler, Sacre Coeur Mahallesi'ne kadar yürüdü. Republique Meydanı'nda toplanan kitleyle polis, biber gazıyla saldırdı.
Polis, Champs-Elysees Caddesi'nde, Ulusal Meclis ve 15 Nisan'da çıkan yangında büyük zarar gören Notre Dame Katedrali çevresinde eylem yapmasını yasakladı. Eylemler nedeniyle birçok metro hattında seferler durduruldu.
82 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentteki gösterilerde 64 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Amiens kentinde düzenlenen eylemlerde de 18 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülke genelindeki gösterilere 12 bin 500 kişi katıldı.
Yaklaşık 400 milyon kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu AP seçimleri, 21 AB üyesinde yarın düzenlenecek. AB'nin diğer ülkeleri çarşamba günü sandık başına gitmeye başlamıştı. (DIŞ HABERLER)