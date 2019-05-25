25 Mayıs 2019 19:22
Bursa'da işçileri taşıyan servis kaza yaptı: 10 işçi yaralandı
Bursa'da işçileri taşıyan servis midibüsünün kaza yapması sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.
Fotoğraf: DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsü, kontrolden çıkarak refüjdeki direğe çarptı. Kazada, sürücünün de aralarında olduğu 10 kişi yaralandı.
Akşam saatlerinde Organize Sanayi Bölgesindeki mobilya fabrikasından aldığı işçileri Akhisar Mahallesi'ne götüren servis midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda refüjdeki direğe çarparak devrildi.
Kazada, sürücü Gündüz ile 9 işçi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)
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