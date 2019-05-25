Bursa'da işçileri taşıyan servis kaza yaptı: 10 işçi yaralandı

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AKP, defalarca bastığı Maltepe Seçim Merkezini 'güvenli değil' diye taşıttı

AKP, 31 Mart sonrasında oyların tekrar sayıldığı Maltepe Seçim Merkezi için 'terör örgütü sempatizanlarının yuvası olan Gülsuyu'na yakın' diye itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu, seçim merkezini taşıdı.