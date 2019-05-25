Sağlık Bakanlığı: Doktorun devlet hizmeti askerlikten sayılacak

Yeni askerlik sistemine ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Görev yerlerinde devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlayan hekimler, asteğmen rütbesi ile terhis edilerek askerlik görevlerini de tamamlamış sayılacak" dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni askerlik sistemine ilişkin konuştu. Bakan Koca, Milli Savunma ve Sağlık Bakanlıkları tarafından belirlenecek yerlerde devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirecek doktorların askerliğini yapmış sayılacağını açıkladı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu'ndan geçen kanun teklifiyle ilgili konuşan Koca, doktorların yeni askerlik sisteminden nasıl yararlanacaklarına ilişkin, "Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın müştereken belirlediği yerlerde devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmak isteyen hekimler öncelikle yedek subay aday adayı olarak temel eğitim alacak. Temel eğitim sonrası hekimler görevlerini yapmak üzere Sağlık Bakanlığı emrine verilecek. Görev yerlerinde devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlayan hekimler, asteğmen rütbesi ile terhis edilerek askerlik görevlerini de tamamlamış sayılacak. Milli Savunma ve Sağlık Bakanlıkları, kanuna tabi olarak çalışmaya uygun yerleri her celp ve atama döneminde ortak olarak tespit edecek. Uygulamanın usul ve esaslarının belirlenmesi için her iki Bakanlığa ortak mevzuat hazırlama yetkisi de veriliyor" ifadelerini kullandı. (ANKARA/AA)