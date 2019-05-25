İthal edilen angusların İskenderun limanına getirilmesine tepki

İskenderun Yaşam Platformu yaptığı açıklama ile yurt dışından ithal edilen angus ve küçükbaş hayvanların İskenderun Limanına getirilmesine tepki gösterdi.

İskenderun Yaşam Platformu adına açıklamayı yapan Sözcü Nilgün Selçuk, İskenderun Limanına ayda en az iki defa yurt dışından ithal edilen büyük baş hayvanlardan başta anguslar ve küçük baş (koyun) hayvanlar getirildiğini belirterek; “Yurt dışından ithal edilen hayvanların gerekli sağlık koşulları sağlanmadan hayvan ithalatında plansız-programsız bir yol izleniyor. İthal edilen hayvanlar, fizibiliteleri, kapasiteleri, sağlıklı yaşam koşulları, barınakları hazırlanmadan getiriliyor. Buna bağlı olarak da güney amerika’da görülen ebl hastalığı, avrupa’da görülen mavi dil hastalığı, şap hastalığı ve aşırı derecede çevre kirliliği yapan metan gazı bölgemizdeki hayvancılığı ve insan yaşamını olumsuz etkilemeye başlamıştır.” dedi.

Olumsuz koşullara tepkisiz kalındıkça İskenderun’un, hayvan hastalıklarının merkezi haline geldiğini belirten Selçuk, “İskenderun halk sağlığı ise büyük tehdit altındadır. Daha önce İskenderun’da hiç rastlanmayan böcek, sinek ve hastalık çeşitleri artıyor. İskenderun’da neredeyse her evin ikinci adresi hastaneler olmuştur. Duyumlarımıza göre hastalanan ve ölen hayvanların kesimleri hijyenik olmayan şartlarda yapılıyor ve el altından kasaplara dağıtılıyor. Hastalanan ve ölen hayvanların hangi koşullarda imha edildiğinin açıklanması gerekmektedir. Aksi durumda hastalanan ve ölen hayvanların imha edilmiş gibi gösterilip sigortadan paraların alındıktan sonra el altından piyasaya hastalıklı ve telef olmuş hayvan etlerinin sürüldüğüne dair endişeler artacaktır. Hastalanan ve ölen hayvanlara hangi işlemlerin yapıldığı açıklanmalıdır” dedi.

Geçici çözüm olarak görülen hayvan ithalatının bir devlet politikası olarak kalıcılaştığına dikkat çeken Selçuk, şu soruyu sordu: “Ülkemiz, tarım ve hayvancılık ülkesi olduğu halde neden hayvan ithalatı devam ediyor? Bu ülkenin her karış toprağı ve her bir ferdi çok değerlidir. Başka limanlara göndermekte çözüm değildir. Ancak İskenderun halkına reva görülen bu eziyet yönetenlerin eşit ve adil davranmadığını açıkça ortaya koyuyor. İskenderun halkını sahipsiz bırakanlar, yaptıklarından utanç duymalıdır. Bu duruma seyirci kalmayacağız. Tüm yönetenleri sorumlu davranmaya çağırıyor ve uyarıyoruz.” (HABER MERKEZİ)