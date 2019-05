Yeni Yaşam Gazetesi 1 yaşında!

Yeni Yaşam Gazetesi, yenilenen yüzü ve yazarlarıyla 1 yaşına girdi. Bir yılın nasıl geçtiğini okurlarıyla paylaşan gazete, “Okurlarımızın gerçek haber ihtiyacını karşılamayı, kutsal bir borç biliyoruz” dedi.

Geçen yıl 25 Mayıs’ta yayın hayatına başlayan Yeni Yaşam Gazetesi 1 yaşına bastı. Musa Anter’in fotoğrafını paylaşarak, “1 yaşındayız” diyen gazete yayımladığı editör yazısında, geçen bir yılın özetini yaptı. Bir yıl boyunca gazete olarak neyi önemsediklerini ve öne çıkardıklarını vurgulayan Yeni Yaşam, arka sayfasını da “Bir yılımız böyle geçti” başlığıyla attıkları manşetlere ayırdı.



Yeni Yaşam’ın “Editörden” yazısı şöyle:



“Geçen yıl 25 Mayıs’ta sizlerin huzurlarınıza geldik. Aslında gazetenin kuruluş çalışmalarını biraz aceleye getirmek zorunda kalmıştık. Çünkü ülke, cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin seçileceği genel seçimler arifesindeydi. Her seçim önemlidir ama 24 Haziran 2018 seçimleri çok daha önemliydi. Çünkü cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen ve dünyadaki hiçbir yönetim modeline benzemeyen tuhaf bir rejime geçilecekti böylece. Oysa yeni rejimin işleyişi için başta anayasa ve yasalarda olmak üzere kararname ve tüzüklerde yapılması gereken binlerce düzenleme bile henüz yapılmamıştı. Bunların yapılması yerine, seçimler iktidar tarafından erkene -hem de çok erkene- alındı. Amaçları, içine girilmekte olan ekonomik krizin sonuçları henüz tam hissedilmeden seçimleri kazanmaktı.



Seçimler erkene alınınca, biz de gazetemizi erken çıkarmak zorunda kaldık. Nitekim seçim önceki siyasi ortamın sadece son ayını okurlarımıza yansıtabildik. HDP’nin cezaevinde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın demeçlerini seçmenlere ulaştırmaya çalıştık. Erdoğan karşıtı kitlelerin umudu olarak büyük ilgi gören CHP adayı Muharrem İnce’nin, tüm popülerliğini seçim gecesinde berhava etmesini izledik. Gazetemiz yayınlandığı tüm bir yıl boyunca, neredeyse her gün duruşma haberleri vermek zorunda kaldı. “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzalayan 2212 akademisyenin ayrı ayrı mahkemelerde yargılanıp, her birine çeşitli cezalar verilmesini; Özgür Gündem gazetesine verilen cezaları protesto etmek, bu konuda kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla başlatılan “Nöbetçi Yayın Yönetmeni” kampanyasına katılan 100 gazeteci, akademisyen ve aydının yargılanıp, çoğuna ceza verilmesini sizlere duyurduk.

Şimdi her biri ya cezaevinde tutuklu ya da kaçak durumundaki savcı ve yargıçların yıllar önce açtığı ‘KCK-Basın Davası’nda yargılanan gazeteci arkadaşlarımızın davasını; KHK ile kapatılan Özgür Gündem ana davasını; Özgür Gündem’in eş genel yayın yönetmenleri ve yazı işler müdürlerine yüzlerce dosya halinde açılan davaları; yine KHK ile el konulan Gün Matbaası’nın yönetici ve çalışanlarının yargılanması sonucu verilen cezaları yayınladık. Elbette sadece barış yanlısı akademisyenler, doktorlar ve gazeteci arkadaşlarımızla ilgilenmedik. Anayasaya aykırı olmasına rağmen, dokunulmazlıkları kaldırılıp, tutuklanan HDP eşbaşkanları, milletvekilleri ile yerlerine kayyum atanıp, ardından da tutuklanan belediye eşbaşkanlarının duruşmalarını izleyip, okurlarımıza aktardık.



2019 yılı başından itibaren 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili haberler, gazetemizin sayfalarını doldurmaya başladı. Gazetemiz, muazzam kitleleri bir araya getiren 8 Mart, Newroz ve 1 Mayıs mitinglerinin coşkusunu okurlarımızla paylaştı. 31 Mart yerel seçimlerinde HDP’nin belediyelerini kayyumlardan geri almasına ve ülkenin en önemli büyükşehirlerinin AKP-MHP rejiminden koparılmasına tanıklık etti. Bu arada, Türkiye ve dünyanın gündeminde çok önemli bir başka gelişme söz konusuydu. DTK Eşbaşkanı ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in İmralı üzerindeki tecridin kaldırılması amacıyla 8 Kasım 2018 itibariyle başlattığı süresiz açlık grevine, 16 Aralık 2018 gününden itibaren önce cezaevlerinden, sonra dünyanın her tarafından katılımlar başladı. Zaten uyduruk bir gerekçeyle tutuklanmış bulunan Leyla Güven, bu açlık grevini kırmak amaçlı olarak tahliye edildi. Aynı mahkeme, şimdi yeniden tutuklamak istiyor(!)



Ardından ailesi, Öcalan ile iki yıl sonra görüşebildi. Açlık grevinin dalga dalga yayılması ve ölüm orucu gruplarının eyleme başlaması üzerine, 8 yıl sonra avukatları Öcalan ile görüştürülmek zorunda kalındı. Ancak başta Leyla Güven olmak üzere açlık grevi eylemcilerinin iradesi kırılamadı. Gazetemiz birinci yılını doldururken; 365 günün neredeyse üçte ikisinde bu eylemlerle ilgili gelişmeleri verdik ve bundan sonra da vereceğe benziyoruz.



Sadece havuz medyasının değil, AKP-MHP muhalifi olduğunu söyleyen kimi gazetelerin bile veremediği ya da vermek istemediği haberlerle bayilerde olmaya devam edeceğiz! Okurlarımızın gerçek haber ihtiyacını karşılamayı, kutsal bir borç biliyoruz çünkü…”