MHP, Yusufeli seçimlerinde adayını çekti

Gençağa KARAFAZLI

Artvin’in Yusufeli ilçesinde 2 kısıtlı seçmenin oy kullandığı gerekçesiyle, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yenilenen seçimler öncesi MHP adayını çekti. AKP ve MHP, 2 Haziran’da yapılacak olan seçimlere Cumhur İttifakıyla girme kararı aldı.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde, 31 Mart seçimlerinin ardından CHP’nin itirazı sonrası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 2 kısıtlı seçmenin oy kullandığı gerekçesiyle seçimlerin 2 Haziran’da yenilenmesine karar verdi.

SEÇİMİ MHP OYLARI BELİRLEYECEK

Yeniden sandık başına gidecek Yusufeli’de seçim heyecanı yaşanırken, 542 oy alan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı Erdal Demirci seçimlerden çekilme kararı aldı. İlçede Cumhur ittifakı AKP’li Eyüp Aytekin’le seçimlere katılacak.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AKP ve MHP farklı adayla seçime girmiş, AKP Adayı Eyüp Aytekin bin 819 oy, CHP adayı Barış Demirci bin 816, MHP’li Erdal Demirci ise 542 oy almıştı. YSK’nin ilçede seçimlerin yenilenmesine karar vermesinin ardından genel merkez talimatıyla MHP, 2 Haziran’da yapılacak olan seçimlere Cumhur ittifakıyla girecek.