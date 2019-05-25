Her 2 genç kadından 1’i ekonominin, eğitim sisteminin dışında

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir genç işsizliği konusunda Meclis Araştırma Önergesi verdi. Genç nüfustaki artış ve genç nüfusa yönelik stratejik ve sürdürülebilir istihdam politikalarının hayata geçirilememiş olması nedeniyle genç işsizliğinin arttığını belirten CHP’li Sibel Özdemir, "On yedi yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarında bugün gelinen aşamada gençler, işsizlik kısır döngüsüne mahkûm edilmiştir. Siyaset kurumunun öncelikli gündem konusu 13 milyon gencimizin iş talebi olmalıdır” dedi. Önergede her dört gençten birinin, genç kadınlarda ise 2 genç kadından 1’inin ekonominin ve eğitim sisteminin dışında kaldığı vurgulandı.

Önergede dikkat çeken veriler şöyle:

2018 yılında 15-24 yaş aralığındaki gençlerde işsizlik oranı yüzde 20,3 iken 2019'da bu rakam yüzde 26,1'e yükseldi.

OECD ülkelerinde genç işsizlik oranı yüzde 10,9'larda, Türkiye’de ise bu oran yüzde 26.

TÜİK’e göre ne eğitim öğretimde ne de istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 24,8. Erkeklerde bu oran yüzde 17,6, kadınlarda ise yüzde 32,2.

Avrupa Birliği'nin resmi istatistik kurumu Eurostat’ın Nisan 2019’da yayımlanan 'Çalışmayan, eğitim ve öğrenim görmeyen (20-34 yaş arası) gençler (NEET)” araştırmasında, 28 AB ülkesinin ortalaması yüzde 16,5 iken bu oran Türkiye’de yüzde 33,2.

Çalışmayan, eğitim ve öğrenim görmeyen genç kadın oranı AB ülkelerinde yüzde 21 iken, Türkiye'de yüzde 51.

Türkiye'de her iki genç kadından biri ekonomik yaşam ve eğitim sisteminin dışında.

“VASIFLI GENÇ İŞSİZ SAYISI ARTIŞTA”

İşsiz üniversite mezunlarının oranı 2014 yılında yüzde 10,6 iken 2018 yılında yüzde 12,4’e yükseldi.

2018 verilerine göre mühendislik diploması olan 91 bin, mimarlık diploması olan 40 bin genç işsiz.

Sosyal hizmet bölümü mezunlarının yüzde 24’üne, gazetecilik bölümü mezunlarının yüzde 23,8’ine ve sanat mezunlarının ise yüzde 17,8’ine istihdam alanı açılamamakta.

Önergede ekonomik krizin etkisiyle işsizlik sorununun ve yoksulluğun büyüdüğü, gençlerin istihdam talebinin karşılık bulmadığına dikkat çekilerek şu görüşlere yer verildi:

“GENÇLERİN İSTİHDAM TALEBİ KARŞILIK BULMUYOR”

“Gençlerimize yeni istihdam alanları açılması ve işsiz kalması durumunda kullanılması gereken İşsizlik Fonu ise amacı dışında kullanılmaktadır. 'Herkes bir-iki işçi alsın' veya '2019 yılında 2,5 milyon kişiye istihdam sağlayacağız' şeklindeki gerçekçi çözüm üretemeyen popülist söylemler milyonlarca işsiz gencimizin talebini karşılamaktan çok uzaktır.”

"SUÇA BULAŞMA VE İNTİHAR EĞİLİMDE ARTIŞ GÖRÜLMEKTE"

“Son günlerde kamuoyuna da yansıyan haberlerde iş bulamayan ve bunalıma giren gençlerin suça bulaşma oranının ve intihar etme eğiliminde bir artış yaşandığı görülmektedir. Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, “Ben hakkımı size helal ediyorum. Siz de bana hakkınızı helal edin. Biliyorum, sizi çok üzdüm. İşsizlikten bunaldım” yazılı not bırakan 34 yaşındaki Saffet G.’nin tavana bağladığı atkıyla intihar etmesi işte bu işsizlik sarmalının bir sonucudur. Yine Gaziantep’te eski bir hükümlü olan Eyüp D., İş-Kur’a başvuruyor, belediyeye başvuruyor fakat iş bulamıyor. Yaşadığı bunalım sonucunda kendisini yakıyor ve 4 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra kurtarılamayarak ölüyor”

“MECLİS SORUMLULUK ALMALI”

“Bugün ülkemizin en öncelikli gündemi olması gereken genç işsizliği konusunda pembe tablolar değil gerçekçi çözümler için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin sorumluluk alarak genç işsizliğinin nedenlerinin araştırılması, somut çözüm önerilerinin ve sosyal politikaların ortaya konulması ve gerekli önlemlerin hızla hayata geçirilmeleri için bir Meclis Araştırması Komisyonunun ivedilikle kurulmasına ihtiyaç bulunmaktadır.” (İŞÇİ-SENDİKA)

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