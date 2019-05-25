Tek odalı evde yaşam mücadelesi: Baba kanser ve işsiz, çocuklar okula gidemiyor

Antep'in Nurdağı ilçesinde 3 çocuklu Mustafa ve Ayten Özbek çifti, bir arsa üzerine briketten yapılan ve üzeri çadır bezi ile kapatılan tek odalı evde yaşam mücadelesi veriyor. Anne Ayten Özbek, kanser hastası eşi çalışamadığı için çocuklarının okullarını bırakmak zorunda kaldığını anlattı.

İlçe merkezine uzak bir noktada babadan kalma arsaya briketten tek oda yaptırıp, üzerini çadır bezi ile kapatan 5 kişilik Özbek Ailesi, yaşamlarını burada sürdürmeye çalışıyor. 2 yıl önce mide kanseri teşhisi konulan baba Mustafa Özbek, hastalığı nedeniyle çalışamıyor. Kaymakamlığın verdiği yardımlarla hayata tutunmaya çalışan ailenin lise 2'nci sınıfa giden Esra ile lise 1'inci sınıfa giden kızları Selma ve ortaokul 3'üncü sınıf öğrencisi olan oğlu Muhammed Özbek, 1 ay önce maddi imkansızlıklar nedeniyle okullarını bırakmak zorunda kaldı. Ailenin durumundan haberdar olan bir grup ise sosyal medya üzerinden ve açılan banka hesaplarıyla yardım kampanyası başlattı.

3 ÇOCUK OKULA GİDEMİYOR

DHA'da yer alan haberde, anne Ayten Özbek yaşadıklarını anlattı. Eşinin çalışamaması nedeniyle zor günler geçirdiklerini ve çocuklarının okula gidememesine üzüldüğünü söyleyen anne Özbek, "Maddi durumumuz iyi olmadığı için üç çocuğum okulu bırakmak zorunda kaldı. Burası ilçe merkezine oldukça uzak. Banyo, tuvaletin olmadığı çadır yaşamına katlanamayan kızlarımı Gaziantep'teki ailemin yanına göndermek zorunda kaldım. Hasta olan eşime bakmak zorundayım. Maddi durumumuz iyi değil. Bu nedenle kızlarım ve oğlum okula gidemiyor. Onlar okula gidemediği için çok üzülüyorum" dedi. (HABER MERKEZİ)

Fotoğraf: Ramazan Tuncer/DHA

Fotoğraf: Ramazan Tuncer/DHA

Fotoğraf: Ramazan Tuncer/DHA