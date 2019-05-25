"İstanbul Havalimanı ABD'li şirkete satılıyor" iddiası

İş cinayetleriyle gündem olan İstanbul Havalimanındaki müteahhit şirketlerin, hisselerin satışı için ABD'li şirkete yetki verdiği iddia edildi.

Bloomberg'in haberine göre, İstanbul Havalimanı'nı işleten IGA Konsorsiyumu’nun "bazı üyeleri" 11 milyar dolarlık paylarının bir kısmını satması için ABD menşeli Lazard LTD şirketine yetki mektubu verdi. İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, Lazard uzmanlarının halen IGA yetkilileri ile birlikte havalimanına değer biçme çalışmaları yürüttüğünü öne sürdüler. IGA sözcüsü ise, satış haberini yalanlarken; ilgili olduğu iddia edilen kuruluşlar da yorum vermekten kaçındı. İstanbul Havalimanı, hükümetin yolcu garantisi verdiği projelerin arasında yer alıyor. (HABER MERKEZİ)

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