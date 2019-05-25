Erdoğan'ın görevden aldığı Gökçek'i korumak için valilik cip tahsis etmiş

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Gökçek'e üç adet cip tahsil edildiği, zırhlı olan aracın Gökçek’te olduğu açıklamalarına yanıt verdi. Gökçek, 'Devletin güvenlik nedeniyle valilik kararı neticesinde kendisine araç tahsis ettiğini' söyledi.

Mansur Yavaş, belediyede 3 cipin bulunduğunu ve bu ciplerden birinin Gökçek’te olduğunu söylemişti. Melih Gökçek, açıklamanın ardından Twitter'dan açıklama yaptı. Gökçek, belediye başkanlığından ayrıldıktan sonra valiliğin komisyon kararıyla kendisine cip tahsis ettiğini söyledi.

Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Mansur Yavaş, “Makam araçlarını en az sayıya indiriyoruz. Sekreterlerin altında araba var müdürde yok. Belediyede 3 cip var biri zırhlı, yaklaşık değerleri 1 milyon lira. Melih Gökçek’e tahsis edilmiş. İade istedik ikisi geldi. Satacağız. İhtiyacımız yok. Zırhlı araç kendisinde kaldı, iki personelle birlikte” demişti.

Twitter hesabından yanıt veren Melih Gökçek, “MANSUR YAVAŞ “GÖKÇEK’İN 1 KATRİLYONA YAPTIĞI İHALEYİ BEN 188 MİLYONA YAPTIM” DİYEREK YALAN SÖYLEYİP ALGI YÖNETİMİ YAPMAK İSTEDİ. HEMEN TEKLİF YAPTIM. BENİM İHALE PAHALIYSA BEN SİYASETİ BIRAKAYIM. SENİN İHALE PAHALIYSA SEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINI BIRAK. DEVLET SAĞ SOL AYIRIMI YAPMADAN GÜVENLİK NEDENİYLE HAYATİ SALDIRIYA MARUZ KALACAK HERKEZE VALİLİK KOMİSYON KARARIYLA KORUMA VE BUNLARA ARAÇ VERİR. BENİM KENDİ KULLANDIĞIM ARACIN DEVLETLE VE BELEDİYE İLE İLGİSİ YOK. BELEDİYEDEN GELEN ARAÇ KORUMALARI TAŞIYOR… BÖYLE BİR OLAYIN ABARTILMASININ TEK NEDENİ YAVAŞ’IN YALAN BİLGİLERİNİN ORTAYA DÖKÜLMESİ” dedi. (HABER MERKEZİ)