    • Tutuklu anneleri: Tecrit kaldırılana kadar sokaklarda olacağız

    Diyarbakır'da açlık grevindeki tutukluların yakınları tarafından yapılmak istenen eyleme polis yine izin vermedi. Anneler, "tecrit kalkana kadar devam" dedi.

    25 Mayıs 2019 15:55
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    Diyarbakır'da tutukluların annelerinin açlık grevlerine dikkat çekmek için yaptığı eylem 25. gününe girdi.

    Açlık grevinde olan tutukluların annelerinin eylemine polis yine izin vermedi. Anneler, Koşuyolu Parkı karşısında bulunan caddede oturma eylemini gerçekleştirdikten sonra HDP Diyarbakır İl Binasına yürümek istedi. Ara sıra tutuklu yakınları ve polis arasında gerginliğin çıktığı yürüyüşte polis, annelerin HDP İl Binasına yürümesine izin vermedi. Anneler "Direne direne kazanacağız", "Tecridi kır, Faşizmi yık" sloganları eşliğinde açıklama yapmak üzere TUAY-DER'e yürüdü.

    Fotoğraf: Fırat Topal/Evrensel

    TUAY-DER önünde açıklama yapan anne Rabia Ataş, İmrali'dan gelen mesajdan olumlu bir sonuç alınmadan açlık grevlerinin de kendi eylemlerinin de devam edeceğini ifade ederek "Tecridin kaldırılması için buradayız tecrit kaldırılmayana çocuklarımız açlık grevinde çıkmayacak, biz de sokaklarda olacağız. Biz de orucuz burada sokaklarda. Burada keyfimizden beklemiyoruz. Çocuklarımız için değil yalnız herkes için bu sokaklardayız" diye konuştu. (Diyarbakır/EVRENSEL)

    Fotoğraf: Fırat Topal/Evrensel

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